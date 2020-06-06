«Бавария» установила новый рекорд результативности бундеслиги В субботу «Бавария» в рамках 30-го тура чемпионата Германии в гостях одержала победу над «Байером» со счетом 4:2.

Таким образом, после этой игры на счету футболистов мюнхенской команды стало 90 забитых мячей в 30 встречах сезона, что является новым рекордом для немецкой бундеслиги.

Отметим, что в этой встрече также новое достижение установил атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц (17 лет и 34 дня), ставший самым молодым игроком, забивавшим в чемпионатах Германии.