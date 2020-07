Стали известны сроки летнего трансферного окна в АПЛ

Руководство Английской Премьер-лиги объявило сроки летнего трансферного окна 2020 года.

Клубы смогут совершать сделки с 27 июля по 5 октября, сообщает пресс-служба АПЛ. При этом отмечается, что до 16 октября будут возможны сделки между командами Английской футбольной лиги.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



