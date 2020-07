Опубликовано расписание чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала расписание чемпионата мира 2022 года.

Матч открытия турнира, в котором сыграет сборная Катара, состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур.

Групповой этап продлится до 2 декабря. Матч за третье место состоится 17 декабря, а финал - 18-го числа. Решающая игра пройдет в городе Лусаиле.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨



🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏



🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK