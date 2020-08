«Монако» объявил о подписании контракта с защитником Акселем Дисаси.

Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает пресс-служба «монегасков».

🖋 🇫🇷 AS Monaco are delighted to announce the signing of Axel Disasi. The French defender has penned a deal with us that runs until June 2025.pic.twitter.com/nrgWWEfvFA