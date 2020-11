Майк Тайсон: Марадона был моим героем и другом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон почтил память Диего Марадоны, опубликовав сообщение в твиттере.

«Рука Бога Марадона покинул нас, – написал Тайсон. – В 86-м мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас часто сравнивали. Он был моим героем и другом. Я очень его уважал. Его будет очень не хватать».

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas