Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января

Выборы нового президента «Барселоны» запланированы на 24 января 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

С 23 декабря по 11 января кандидаты должны будут собирать подписи в свою поддержку, а с 15 по 22 января пройдет избирательная кампания.

Всего будет оборудовано 10 избирательных участков, в том числе в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке.

Напомним, предыдущим президентом «Барселоны» был Жозеп Бартомеу, который покинул клуб после провального прошлого сезона.

