Симеоне подтвердил, что Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле перейдет в мадридский клуб.

«Сделка еще не заключена, но да, мы ведем продвинутые переговоры о его подписании», — цитирует аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Moussa Dembele will join Atlético Madrid in the next few days. Diego Simeone just confirmed: “The deal is not done yet... but we’re in advanced talks to sign him, yes”. Last details to be sorted today. ⚪️🔴 #atleti #OL @dvinuesa