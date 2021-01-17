«Брайтон» продлил контракт с защитником Лэмпти, ранее игроком интересовались «Бавария» и «Атлетико»

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о продлении контракта с правым защитником команды Тариком Лэмпти.
По информации источника, новое соглашение 20-летнего англичанина рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны топовых клубов Европы – «Атлетико», «Баварии», «Манчестер Сити» и «Севильи».
Лэмпти является воспитанником академии «Челси». В «Брайтон» он перешел в январе этого года за 3,3 миллиона евро. В составе «чаек» он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
😁 Albion are delighted to confirm that Tariq Lamptey has signed a new contract committing his future to the club until June 2025!— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 17, 2021
💙 @TariqLamptey ✨
🤝 @firsttouchgames#BHAFC 🔵⚪️
источник: ФК «Брайтон»