Нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас».

Пресс-служба лондонцев сообщает, что соглашение рассчитано на 18 месяцев.

👊 Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC