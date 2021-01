«Манчестер Юнайтед» на своей странице в твиттер поздравил российского полузащитника Андрея Канчельскиса с днем рождения.

23 января футболисту исполняется 52 года.

Wishing many happy returns to former Red, Andrei Kanchelskis! 🔴🙌#MUFC pic.twitter.com/EcLwy2Zi4C