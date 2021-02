«Вольфсберг» примет «Тоттенхэм» в Будапеште

Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил, что выездная встреча английского клуба против австрийского «Вольфсберга» пройдет в столице Венгрии Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.

Напомним, что из-за появления нового штамма коронавируса многие страны, включая Австрию, прекратили авиасообщение с Великобританией.

The first leg of our @EuropaLeague Round of 32 tie against @WolfsbergerAC will now take place in Budapest.



The Puskás Aréna will host the match as COVID-19 regulations in Austria mean we can no longer play at the Worthersee Stadion.



Kick-off remains 5.55pm GMT#THFC ⚪️ #COYS