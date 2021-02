Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

По сообщениям итальянской прессы, Чезаре Пранделии может лишиться своей должности по итогам текущего сезона. Кроме Гаттузо «фиалок» также может возглавить Роберто Де Дзерби, в настоящее время тренирующий «Сассуоло».

Nei pensieri della #Fiorentina per la prossima stagione ci sono Rino #Gattuso (sarà addio col #Napoli) e Roberto #DeZerbi (in scadenza col #Sassuolo). Nessun contatto recente con Maurizio #Sarri (nei pensieri di #ASRoma e due club inglesi) per la panchina. #calciomercato