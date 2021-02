Ван Дейк возобновил тренировки на поле после тяжелой травмы колена

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк возобновил тренировки на поле после серьезной травмы — разрыва крестообразной связки колена.

Голландец тренировался по индивидуальной программе на поле, ранее он занимался исключительно в тренажерном зале, сообщил клуб в своем твиттере.

💪 @VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq