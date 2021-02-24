Ван Дейк возобновил тренировки на поле после тяжелой травмы колена

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк возобновил тренировки на поле после серьезной травмы — разрыва крестообразной связки колена.
Голландец тренировался по индивидуальной программе на поле, ранее он занимался исключительно в тренажерном зале, сообщил клуб в своем твиттере.
💪 @VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021
Добавим, что Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, проведя за «мерсисайдцев» 95 матчей. Голландец является чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.