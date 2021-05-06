Андрей Червиченко: Мы не должны получать в РПЛ недокомплект в виде «Оренбурга»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ РФС выдавать лицензию «Оренбургу» для участия в чемпионате РПЛ следующего сезона.

Вот, что написал Червиченко в своей колонке на «Чемпионате»:

«Сколько может продолжаться этот хозяйственный бардак? Разве «Оренбург» в прошлый раз не вышел с таким же недостроенным стадионом в РПЛ, и только его близость к определенной и большой структуре позволила им играть? Так почему сейчас они опять собираются выйти, не приведя в норму свой совдеповский стадион и не выполнив определенные требования? Я считаю, что строгость запретов в этой ситуации хороша. Мы не должны получать недокомплект в виде «Оренбурга». Почему люди должны переодеваться в собачатнях, мыться ржавой водой после игры и терпеть срывы трансляций из-за обрыва кабеля».

По регламенту РПЛ минимальная вместимость стадиона – 10 тысяч зрителей. Домашняя арена «Оренбурга» стадион «Газовик» в настоящее время вмещает 7 500 человек.

Напомним, что оренбургская команда вылетела из РПЛ в прошлом году, финишировав на последнем 16-м месте. После 40 туров первенства ФНЛ «Оренбург» занимает второе место, на четыре очка опережая «Нижний Новгород».