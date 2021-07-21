Женская сборная США уступила команде Швеции в матче ОИ-2020, Нидерланды разгромили Замбию

В Токио завершились игры первого дня олимпийского футбольного турнира среди женских команд.
Четырехкратный чемпион ОИ сборная США уступила в матче группы G команде Швеции со счетом 0:3. В другой встречи квартета Австралия победила Новую Зеландию - 2:1.
В группе F сборная Бразилии разгромила команду Китая (5:0), а Нидерланды с крупным счетом обыграли Замбию - 10:3.
Единственная ничья игрового дня была зафиксирована во встрече квартета E между Японией и Канадой (1:1). Сборная Великобритания обыграла команду Чили со счетом 1:0.
источник: «Советский спорт»