Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике (видео)

Ангелина Мельникова стала триумфатором чемпионата мира в спортивной гимнастике в личном многоборье. Россиянка опередила представительниц США, которые финишировали второй и третьей.

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.

Happy Women's All-Around Final Day! 🥳 A new world champion will be crowned tonight...but who will it be? Angelina Melnikova (RGF) led the qualification round with 57.065, giving her a cushion of more than a point over Leanne Wong 🇺🇸. Here she is on Beam. #Ktakyushu2021 #GWC2021 pic.twitter.com/blcj1w3g8u