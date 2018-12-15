Роскошный хет-трик Овечкина, странное удаление Тарасенко, гол Бучневича (видео)

Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд, и этого в НХЛ не происходило уже 17 лет – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».
Подождите, это ведь уже было. Буквально в прошлом матче. Три дня назад с «Детройтом» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик.
А вот теперь «Кэпиталз» приехали в Каролину, и там Ови снова разрядился тремя голами. Буквально в те часы, когда «Советский спорт» на церемонии в ресторане «Модус» показал летнее видео, как Александру Овечкину в июле вручили восьмой уже «Харламов Трофи» - приз лучшему российскому хоккеисту сезона.
Вот так совпало. И теперь Овечкин идет за своим восьмым «Морис Ришар Трофи» - титул лучшему снайперу лиги. Он забил уже 28 голов, оторвавшись от Патрика Лайне (23) на пять шайб, а от Джеффа Скиннера (22), Брэйдена Пойнта и Давида Пастрняка (по 21) еще дальше. А в историческом списке снайперов Овечкин (635) уже в пяти шагах от Дэйва Андрейчука (640), и это 14-е место в летописи лиги. Фантастика!
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Александр Овечкин 26-я шайба в сезоне. Каролина 5:6(Б) Вашингтон 🏒 Carolina Hurricanes 5:6(SO) Washington Capitals 🥅 #nhl #hockey #~*for~* #l4l #нхл #~*forfollow #nhlrustop #ice #top #beauty #thebest #score #goals #man #sport #хоккей #vine #day #game #россия #stanleycup #russia #живихоккеем #star #look #amazing #watch #ovechkin #washington #win @aleksandrovechkinofficial
Публикация от Русские в НХЛ 🏒🥅 (@nhlrussiatop)
Прошлый хет-трик у Овечкина получился разнообразным, голы на разный вкус и цвет. Но теперь Александр Великий не стал особо мудрить, а просто вбил три гвоздя, нанося могучие щелчки из левого круга вбрасывания.
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Александр Овечкин 27-я шайба в сезоне. Каролина 5:6(Б) Вашингтон 🏒 Carolina Hurricanes 5:6(SO) Washington Capitals 🥅 #nhl #hockey #~*for~* #l4l #нхл #~*forfollow #nhlrustop #ice #top #beauty #thebest #score #goals #man #sport #хоккей #vine #day #game #россия #stanleycup #russia #живихоккеем #star #look #amazing #watch #ovechkin #washington #win @aleksandrovechkinofficial
Публикация от Русские в НХЛ 🏒🥅 (@nhlrussiatop)
Одна из шайб была заброшена в большинстве.
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Александр Овечкин 28-я шайба в сезоне. Каролина 5:6(Б) Вашингтон 🏒 Carolina Hurricanes 5:6(SO) Washington Capitals 🥅 #nhl #hockey #~*for~* #l4l #нхл #~*forfollow #nhlrustop #ice #top #beauty #thebest #score #goals #man #sport #хоккей #vine #day #game #россия #stanleycup #russia #живихоккеем #star #look #amazing #watch #ovechkin #washington #win @aleksandrovechkinofficial
Публикация от Русские в НХЛ 🏒🥅 (@nhlrussiatop)
И вот благодаря этому Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве – 237 шайб. Впереди идут Дейв Андрейчук (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246). Кроме того, Александр повторил личный рекорд, продлив бомбардирскую серию до 13 матчей. На этом отрезке он набрал 22 (16+6) очка.
Когда такое уже было? В сезоне 2006-07, когда Овечкин набрал 20 (8+12) очков.
«Я просто стараюсь делать свою работу, - сказал Ови. – Все хотят забивать голы, но в НХЛ это делать нелегко. Мне повезло, что я играю с отличными партнерами. Они помогают мне, а я просто делаю свою работу».
Я задумался, кто последний раз делал два хет-трика подряд? Оказалось, это Алексей Ковалев. Причем Кови сначала бомбанул два хет-трика подряд в феврале 2001 года (7 и 10 числа), а затем – в ноябре (13 и 14) того же года. Алекс тогда был в огне, как и другой Алекс – Овечкин.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в последних шести матчах не набрал ни одного очка. Для него это – уникальное дело. Показатель полезности в этом сезоне – минус-12. Вот почему генменеджер «Блюз» Джереми Рутерфорд говорит прямым текстом: «В нашей команде все доступны для обмена. Даже Тарасенко». И фамилия одного из лидеров «Сент-Луиса» подчеркивается не просто так.
Тарасенко – второй бомбардир клуба, но «Блюз» нужны какие-то перемены. И они готовы ко всему, даже к радикальным трейдам.
«Сент-Луис» победил «Колорадо» в овертайме. Что интересно, в дополнительное время Тарасенко схватил удаление за то, что взял чужую клюшку – у Колтона Парейко, и начал ей играть. Это штраф за «нелегальную клюшку».
Все были в шоке, когда Тарасенко удалили в столь ответственный момент. Но команда так собралась и так отбилась, что Райан О’Райли убежал от игроков «Колорадо» и забил гол в меньшинстве. Это очень круто!
А вообще такие психологические моменты способны встряхнуть команду. Возможно, теперь «Сент-Луис» пойдет вверх, а Владимир Тарасенко начнет забивать.
Форвард Павел Бучневич вернулся в состав «Рейнджерс» после перелома большого пальца – это его первый матч с 10 ноября.
FILIP CHYTIL FEEDS PAVEL BUCHNEVICH! IT'S A POWER PLAY GOAL!#NYR pic.twitter.com/MYbLAn0eSU— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 15 декабря 2018 г.
И вот Паша забил первым же броском, в касание реализовав большинство в начале первого периода. Если учитывать игры до травмы, то Бучневич набрал очки в четвертом матче подряд. Он играл в звене с Крисом Крайдером и Кевином Хэйзом.
Sick pass by Bouwmeester to Barbashev for the goal!!! #stlblues pic.twitter.com/AcHmvERCwz— Payton Burr (@burr_payton) 15 декабря 2018 г.
А еще отметим, что Иван Барбашев отпраздновал день рождения. Во вторник ему исполнилось 23 года. И он забил свой пятый гол в сезоне. Сделал счет 2:2 на последней минуте первого периода, замкнув тонкую передачу Джея Боумистера.
Каролина – Вашингтон – 5:6 бул. (2:1, 2:3, 1:1, 0:1)
Мартинук, Ахо (2), Теравайнен (СВЕЧНИКОВ), Уильямс – ОВЕЧКИН (3), Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Бойд, Врана (п.бул.)
К: А.Свечников (0+1; -1, 0, 2, 22.33)
В: Овечкин (3+0; +1, 2, 5, 21.10)
Кузнецов (0+1; -1, 0, 5, 18.21)
Орлов (0+0; +1, 0, 1, 24.49)
Сент-Луис – Колорадо – 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Парайко (2), БАРБАШЕВ, О’Райли – Андригетто, Калверт, Комфер
СЛ: Тарасенко (0+0; +1, 2, 1, 19.17)
Барбашев (1+0; +1, 2, 1, 9.06)
К: Задоров (0+0; -1, 2, 1, 14.22)
Рейнджерс – Аризона – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
БУЧНЕВИЧ, Хэйз, Зибанежад – Остерли, Арчибальд, Экман-Ларссон, Степан
Р: Бучневич (1+0; -1, 0, 1, 16.45)
Наместников (0+0; 0, 0, 1, 14.55)
Питтсбург – Бостон – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Грант, Кессел (МАЛКИН), Эштон-Риз (2), Гюнтцель – Карло, Вагнер, Крейчи
П: Малкин (0+1; 0, 0, 2, 15.24)
Эдмонтон – Филадельфия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Чейссон, Макдэвид (2), Ларссон – Ворачек
Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 2, 24.54)
Чикаго – Виннипег – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Тэйвз (2), Густафссон – Шайфли (2), Лайне, Перро
В: Куликов (0+0; 0, 2, 1, 14.06)
Нью-Джерси – Вегас – 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0)
Зэйджак, Вуд, Палмиери, Сени, Хишир – Так, У.Карлссон (2), Каррье
Детройт – Оттава - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Гленденинг, Ларкин – Тирни (2), Шабо, М.Стоун
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.