Роскошный хет-трик Овечкина, странное удаление Тарасенко, гол Бучневича (видео)

Хоккей 15 декабря 2018 12:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд, и этого в НХЛ не происходило уже 17 лет – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

1. ХЕТ-ТРИК ОВЕЧКИНА

Подождите, это ведь уже было. Буквально в прошлом матче. Три дня назад с «Детройтом» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик.

А вот теперь «Кэпиталз» приехали в Каролину, и там Ови снова разрядился тремя голами. Буквально в те часы, когда «Советский спорт» на церемонии в ресторане «Модус» показал летнее видео, как Александру Овечкину в июле вручили восьмой уже «Харламов Трофи» - приз лучшему российскому хоккеисту сезона.

Вот так совпало. И теперь Овечкин идет за своим восьмым «Морис Ришар Трофи» - титул лучшему снайперу лиги. Он забил уже 28 голов, оторвавшись от Патрика Лайне (23) на пять шайб, а от Джеффа Скиннера (22), Брэйдена Пойнта и Давида Пастрняка (по 21) еще дальше. А в историческом списке снайперов Овечкин (635) уже в пяти шагах от Дэйва Андрейчука (640), и это 14-е место в летописи лиги. Фантастика!

Прошлый хет-трик у Овечкина получился разнообразным, голы на разный вкус и цвет. Но теперь Александр Великий не стал особо мудрить, а просто вбил три гвоздя, нанося могучие щелчки из левого круга вбрасывания.

Одна из шайб была заброшена в большинстве.

И вот благодаря этому Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве – 237 шайб. Впереди идут Дейв Андрейчук (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246). Кроме того, Александр повторил личный рекорд, продлив бомбардирскую серию до 13 матчей. На этом отрезке он набрал 22 (16+6) очка.

Когда такое уже было? В сезоне 2006-07, когда Овечкин набрал 20 (8+12) очков.

«Я просто стараюсь делать свою работу, - сказал Ови. – Все хотят забивать голы, но в НХЛ это делать нелегко. Мне повезло, что я играю с отличными партнерами. Они помогают мне, а я просто делаю свою работу».

Я задумался, кто последний раз делал два хет-трика подряд? Оказалось, это Алексей Ковалев. Причем Кови сначала бомбанул два хет-трика подряд в феврале 2001 года (7 и 10 числа), а затем – в ноябре (13 и 14) того же года. Алекс тогда был в огне, как и другой Алекс – Овечкин.

2. УДАЛЕНИЕ ТАРАСЕНКО

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в последних шести матчах не набрал ни одного очка. Для него это – уникальное дело. Показатель полезности в этом сезоне – минус-12. Вот почему генменеджер «Блюз» Джереми Рутерфорд говорит прямым текстом: «В нашей команде все доступны для обмена. Даже Тарасенко». И фамилия одного из лидеров «Сент-Луиса» подчеркивается не просто так.

Тарасенко – второй бомбардир клуба, но «Блюз» нужны какие-то перемены. И они готовы ко всему, даже к радикальным трейдам.

«Сент-Луис» победил «Колорадо» в овертайме. Что интересно, в дополнительное время Тарасенко схватил удаление за то, что взял чужую клюшку – у Колтона Парейко, и начал ей играть. Это штраф за «нелегальную клюшку».

Все были в шоке, когда Тарасенко удалили в столь ответственный момент. Но команда так собралась и так отбилась, что Райан О’Райли убежал от игроков «Колорадо» и забил гол в меньшинстве. Это очень круто!

А вообще такие психологические моменты способны встряхнуть команду. Возможно, теперь «Сент-Луис» пойдет вверх, а Владимир Тарасенко начнет забивать.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ БУЧНЕВИЧА

Форвард Павел Бучневич вернулся в состав «Рейнджерс» после перелома большого пальца – это его первый матч с 10 ноября.

И вот Паша забил первым же броском, в касание реализовав большинство в начале первого периода. Если учитывать игры до травмы, то Бучневич набрал очки в четвертом матче подряд. Он играл в звене с Крисом Крайдером и Кевином Хэйзом.

Sick pass by Bouwmeester to Barbashev for the goal!!! #stlblues pic.twitter.com/AcHmvERCwz — Payton Burr (@burr_payton) 15 декабря 2018 г.

А еще отметим, что Иван Барбашев отпраздновал день рождения. Во вторник ему исполнилось 23 года. И он забил свой пятый гол в сезоне. Сделал счет 2:2 на последней минуте первого периода, замкнув тонкую передачу Джея Боумистера.

СТАТИСТИКА

Каролина – Вашингтон – 5:6 бул. (2:1, 2:3, 1:1, 0:1)

Мартинук, Ахо (2), Теравайнен (СВЕЧНИКОВ), Уильямс – ОВЕЧКИН (3), Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Бойд, Врана (п.бул.)

К: А.Свечников (0+1; -1, 0, 2, 22.33)

В: Овечкин (3+0; +1, 2, 5, 21.10)

Кузнецов (0+1; -1, 0, 5, 18.21)

Орлов (0+0; +1, 0, 1, 24.49)

Сент-Луис – Колорадо – 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Парайко (2), БАРБАШЕВ, О’Райли – Андригетто, Калверт, Комфер

СЛ: Тарасенко (0+0; +1, 2, 1, 19.17)

Барбашев (1+0; +1, 2, 1, 9.06)

К: Задоров (0+0; -1, 2, 1, 14.22)

Рейнджерс – Аризона – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

БУЧНЕВИЧ, Хэйз, Зибанежад – Остерли, Арчибальд, Экман-Ларссон, Степан

Р: Бучневич (1+0; -1, 0, 1, 16.45)

Наместников (0+0; 0, 0, 1, 14.55)

Питтсбург – Бостон – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Грант, Кессел (МАЛКИН), Эштон-Риз (2), Гюнтцель – Карло, Вагнер, Крейчи

П: Малкин (0+1; 0, 0, 2, 15.24)

Эдмонтон – Филадельфия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Чейссон, Макдэвид (2), Ларссон – Ворачек

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 2, 24.54)

Чикаго – Виннипег – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Тэйвз (2), Густафссон – Шайфли (2), Лайне, Перро

В: Куликов (0+0; 0, 2, 1, 14.06)

Нью-Джерси – Вегас – 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0)

Зэйджак, Вуд, Палмиери, Сени, Хишир – Так, У.Карлссон (2), Каррье

Детройт – Оттава - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Гленденинг, Ларкин – Тирни (2), Шабо, М.Стоун

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.