Роскошный хет-трик Овечкина, странное удаление Тарасенко, гол Бучневича (видео)

Подождите, это ведь уже было. Буквально в прошлом матче. Три дня назад с «Детройтом» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик.

А вот теперь «Кэпиталз» приехали в Каролину, и там Ови снова разрядился тремя голами. Буквально в те часы, когда «Советский спорт» на церемонии в ресторане «Модус» показал летнее видео, как Александру Овечкину в июле вручили восьмой уже «Харламов Трофи» - приз лучшему российскому хоккеисту сезона.

Вот так совпало. И теперь Овечкин идет за своим восьмым «Морис Ришар Трофи» - титул лучшему снайперу лиги. Он забил уже 28 голов, оторвавшись от Патрика Лайне (23) на пять шайб, а от Джеффа Скиннера (22), Брэйдена Пойнта и Давида Пастрняка (по 21) еще дальше. А в историческом списке снайперов Овечкин (635) уже в пяти шагах от Дэйва Андрейчука (640), и это 14-е место в летописи лиги. Фантастика!

Прошлый хет-трик у Овечкина получился разнообразным, голы на разный вкус и цвет. Но теперь Александр Великий не стал особо мудрить, а просто вбил три гвоздя, нанося могучие щелчки из левого круга вбрасывания.

Одна из шайб была заброшена в большинстве.

И вот благодаря этому Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве – 237 шайб. Впереди идут Дейв Андрейчук (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246). Кроме того, Александр повторил личный рекорд, продлив бомбардирскую серию до 13 матчей. На этом отрезке он набрал 22 (16+6) очка.

Когда такое уже было? В сезоне 2006-07, когда Овечкин набрал 20 (8+12) очков.

«Я просто стараюсь делать свою работу, - сказал Ови. – Все хотят забивать голы, но в НХЛ это делать нелегко. Мне повезло, что я играю с отличными партнерами. Они помогают мне, а я просто делаю свою работу».

Я задумался, кто последний раз делал два хет-трика подряд? Оказалось, это Алексей Ковалев. Причем Кови сначала бомбанул два хет-трика подряд в феврале 2001 года (7 и 10 числа), а затем – в ноябре (13 и 14) того же года. Алекс тогда был в огне, как и другой Алекс – Овечкин.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в последних шести матчах не набрал ни одного очка. Для него это – уникальное дело. Показатель полезности в этом сезоне – минус-12. Вот почему генменеджер «Блюз» Джереми Рутерфорд говорит прямым текстом: «В нашей команде все доступны для обмена. Даже Тарасенко». И фамилия одного из лидеров «Сент-Луиса» подчеркивается не просто так.

Тарасенко – второй бомбардир клуба, но «Блюз» нужны какие-то перемены. И они готовы ко всему, даже к радикальным трейдам.

«Сент-Луис» победил «Колорадо» в овертайме. Что интересно, в дополнительное время Тарасенко схватил удаление за то, что взял чужую клюшку – у Колтона Парейко, и начал ей играть. Это штраф за «нелегальную клюшку».

Все были в шоке, когда Тарасенко удалили в столь ответственный момент. Но команда так собралась и так отбилась, что Райан О’Райли убежал от игроков «Колорадо» и забил гол в меньшинстве. Это очень круто!

А вообще такие психологические моменты способны встряхнуть команду. Возможно, теперь «Сент-Луис» пойдет вверх, а Владимир Тарасенко начнет забивать.

Форвард Павел Бучневич вернулся в состав «Рейнджерс» после перелома большого пальца – это его первый матч с 10 ноября.

И вот Паша забил первым же броском, в касание реализовав большинство в начале первого периода. Если учитывать игры до травмы, то Бучневич набрал очки в четвертом матче подряд. Он играл в звене с Крисом Крайдером и Кевином Хэйзом.

Sick pass by Bouwmeester to Barbashev for the goal!!! #stlblues pic.twitter.com/AcHmvERCwz