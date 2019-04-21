Овечкин снова сразил всех! А«Вашингтон» разгромил «Каролину» - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:30ХоккейСлавин Виталий

Овечкин снова сразил всех! А«Вашингтон» разгромил «Каролину»

«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».

Удивительно красивый и поучительный матч. Потеря Оши сплотила «Вашингтон», команда выдала по-настоящему чемпионскую игру. А русский капитан «Кэпиталз» забивал, отдавал и молотил всех подряд: гол, две передачи – и внимание! – 11 хитов. На 4 больше, чем сделали все защитники «Каролины».

Американский форвард столичных Ти-Джей Оши, которого Фегеле подлым толчком в спину сзади на борт отправил на больничную койку в предыдущей встрече, опубликовал трогательное послание болельщикам:

- Не переживайте за меня. У меня все в порядке. Ко мне приехала мама и обо всем позаботится. Прошу вас только об одном: сделайте на арене побольше шума, ваша поддержка очень нужна ребятам.

На замену из фарм-клуба «Херши» срочно вызвали Смит-Пелли, который прекрасно проявил себе в прошлогоднем победном плей-офф, но резко сдулся в минувшей регулярке. Этот вызов полностью оправдал себя. Темнокожий коренастый крепыш добавил именного того, чего недоставало столичным – жесткости. Причем принялся бортовать с самого начала, пока все еще только раскачивались. В итоге Смит-Пелли нахитовал на третью звезду матча (5 силовых приемов), а под занавес мог и седьмую шайбу забросить.

Да, «Вашингтон» не стал гоняться за Фегеле и мстить грубияну. Хозяева сосредоточились прежде всего на своей игре, сделав упор на командную дисциплину. Они будто начали серию с нуля, забыв о двух кряду поражениях в Роли. И эта тактика сработала. Хотя, с другой стороны, а как еще должен был играть «Вашингтон»? Ведь очевидно, что на круг его мастерство выше, чем ноунеймов из Северной Каролины. Требовалось разве что исключить свои невынужденные ошибки, а то что «ураганы» на сей раз не будут носиться, как ошпаренные, было и так понятно. Ну невозможно удержать этот бешеный кураж три матча подряд. Тем более в гостях при враждебной публике.

К тому же тренеры воспользовались преимуществом своего льда и развели звено Ови с сильнейшей парой соперников Славин – Хэмилтон. Надо отметить, в Роли этот дуэт не просто наглухо закрыл вожаков гостей, но и впереди натворил славных дел – набрали на двоих 5 (2+3) очков.

И этот маневр оправдал себя. Овечкин, Бекстрем, Уилсон, заменивший в ударном трио Оши, получили известную свободу, чем незамедлительно воспользовались. Уже на 68-й секунде Мяэналанен сфолил на Уилсоне. Хотя в меньшинстве гости выстояли, инициативу захватили «Кэпы». И на 8-й минуте со второй попытки большинство реализовали, причем после атаки с ходу. Ее начал с перехвата на своей половине Овечкин, продолжил Уилсон, подключившийся защитник Карлсон с неудобной руки выложил шайбу Бекстрему, а тот со второго броска открыл счет.

Важнейший гол, ибо, кто в этой серии забивает первым, тот и побеждает.

Минимальный счет держался почти 30 минут, ибо пошла игра на нервах. «Ураганы» отнюдь не бросились отыгрываться здесь и сейчас, а продолжали придерживаться изначального плана: действовали от обороны - строго, организованно, надежно, терпеливо выискивая своего шанса. Во втором периоде им представились сразу три возможности восстановить равновесие – друг за другом штрафной бокс посетили Кузнецов, Карлсон, Зигенталер. Однако в эти отрезки как раз и проявился класс хозяев. Плюс великолепно защищал ворота Холтби. За шесть минут меньшинства гости создали лишь одну реальную угрозу, но Уилсон подстраховал голкипера.

Ну а далее солировал самый ценный игрок Кубка Стэнли-2018. Вторая шайба стала следствием находки тренеров «Вашингтона». Они не просто развели Ови со Славиным, но и при возможности старались накладывать своих премьеров на эту самую пару защитников «Харрикейнз» под конец их смены. Когда ноги ватные, никакое мастерство не спасет. На пересменке парочку и поймали: измочаленный Хэмилтон уковылял на лавку, и Овечкин с Бекстремом вывалились на одинокого Славина. Раскатать его и Мразека было делом техники. 2:0.

Ну а на 37-й минуте игра фактически была закончена. И снова отличился Хэмилтон, герой между прочим третьего матча, в котором он отметился дублем, а «Каролина» отметелила чемпионов 5:0.

Вообще-то это позор. Тем более для канадца. Испугаться, уклониться от борьбы - в хоккее это равносильно потери чести и абсолютной профнепригодности. Кто спорит, центнер живого веса, несущийся со скоростью под 40 км/час - страшное оружие. Тем более когда ты находишься у борта спиной в поле. Однако это ни в коем случае не означает, что ты должен у своих ворот уйти от шайбы в сторону и безропотно отдать ее противнику. Боишься за свою жизнь, подкати к шайбе, запусти ее не глядя по борту, а потом сгруппируйся и по-мужски прими удар на себя.

Но нет. Хэмилтон заранее выкинул белый флаг. Ови ничего и делать не пришлось. Приехал к борту, взял бесхозную шайбу и отдал ее на пятак Коннолли – 3:0. Вот тогда впечатлительный комментатор и раскричался, не веря своим глазам, а операторы весь остаток матча регулярно выхватывали лицо канадца: дескать, смотрите на этого труса и никогда так не поступайте.

В заключительной трети «Кэпиталз» добили морально сломленных гостей, а вся Северная Америка впервые месяца за два увидела некое подобие улыбки на лице капитана, когда Александр Великий коронным ван-таймером в большинстве установил окончательный результат – 6:0.

Да, Саша, ты, как и вся команда, в этот вечер раз сработали как настоящие чемпионы. Так держать!

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