Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч! - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 мая 2019 01:54Хоккей

Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!

«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.

Домашний матч - это прекрасно, но очень часто в НХЛ это не играет никакой роли. «Сент-Луис» вышел побеждать и уже на второй минуте повел в счете.

Это никак не взволновало хозяев - на свой первый бросок они сподобились всего к девятой минуте встречи, а пару минут спустя счет сравнялся - Джордан Биннингтон не успел сомкнуть щитки после передачи справа и низового броска Тайлера Сегина.

Если в первом раунде мы восхищались сюжетными линиями в матчах плей-офф, то сейчас прикидываем, размышляем над тем, а смог бы Илья Ворорбьев еще кого-то вкрутить в состав сборной? Речь, в первую очередь, конечно же о Владимире Тарасенко. Допустим, может. Но куда? И вместо кого? Победный матч против чехов по сути сформировал ударное звено «Вашингтон + Капризов», Малкин и Кучеров с каждой сменой все четче понимают друг друга, так нужно ли нам еще усиление из-за океана?

С этими мыслями миновал второй период в состоянии добротного сна, разбавленного внезапным голом Давида Перрона.

А в третьем периоде в течение одной минуты «Блюз» решил все. Могучий бросок Колтона Парайко в буквально смысле вырубил голкипера «Далласа» Бена Бишопа и Джэйден Шварц забивал уже в пустые ворота.

Повтор отчетливо гласит: после броска Парайко шайба не попала в шлем Бишопу, так что судьи не имели оснований на остановку игры. Бишоп, между тем, не сразу смог продолжить игру. На лавке между тем заволновался Антон Худобин. И его выход в итоге произошел, но чуть позже. Спустя считанные секунды после ошибки на чужой синей линии шайбу подхватил Сэмми Блэйз и, не сближаясь с вратарем, жахнул точно под перекладину.

Это был нокаут для Бишопа, а следовательно шанс для Худобина, который вышел и не пропустил.

НАШИ

Александр Радулов в составе «Далласа» закончил матч с показателем полезности -3, а также получил 4 минуты штрафа и нанес 3 броска по воротам.

Голкипер Антон Худобин заменил Бена Бишопа при счете 1:4 и отразил 5 бросков.

Иван Барбашев в составе «Блюз» принял участие в голевой атаке, ставшей в итоге победной и закончил матч с показателем полезности +1.

Решающий матч пройдет в ночь на среду, 8 мая в Сент-Луисе.

Шестой матч

«Даллас» - «Сент-Луис - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Петранжело (Эдмундсон, Шварц), 1:03 (0:1). Сегин (Зукарелло, Бенн), 11:35 (1:1 бол). Перрон (Сундквист, Барбашев), 35:24 (1:2). Шварц (Стин, Парайко), 47:37 (1:3). Блэйз (О'Райлли), 48:10 (1:4)

Вратари: Бишоп (Худобин, 48:10) - Биннингтон

Счет в серии 3-3

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