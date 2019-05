Герой дня. Какко оформил хет-трик на ЧМ

18-летний форвард сборной Финляндии Каапо Какко разрывает чемпионат мира. Вчера он положил две канадцам, сегодня – забросил три в ворота Словакии. Да, вы не ошиблись, этому парню всего 18 лет, а он уже имеет в своем активе пять шайб на взрослом ЧМ. Если он продолжит в том же темпе, то мы перестанем удивляться такой результативности финского вундеркинда.

Битва дня. Финны обыграли словаков

После победы финнов над канадцами, а словаковнад американцами, стало понятно, что противостояние Финляндии и Словакии станет центральным во втором туре. Их матч и правда получился боевым. О дубле Какко мы уже писали, но в этой встрече было все: и классные хиты, и разбитое шайбой лицо словацкого защитника, и настоящая борьба. За все это мы и любим хоккей.

Словацких болельщиков очень жалко. Их сборная смотрелась ничуть не хуже соперника, но уступила в одну шайбу. Просто у них не было своего Какко. В остальном – словакам большой респект, они обязаны быть в плей-офф.

Команда дня. Четыре шайбы за период от Латвии

Команде Боба Хартли стратегически важно было обыграть Австрию. Латыши всерьез собираются бороться на выход в четвертьфинал, поэтому побеждать в матчах с командами-аутсайдерами парни из Прибалтики просто обязаны.

Латвия очень долго запрягала. Она даже умудрилась пропустить первой, играя в большинстве. Нет, латыши не выглядели хуже соперника. Команда Хартли слишком легко транжирила свои моменты. За два периода Латвия, имея двукратное преимущество по броскам, сумела забросить всего одну шайбу.

Мы никогда не узнаем, что Хартли сказал своей команде в перерыве, но в третьем отрезке латыши резко прибавили в реализации. Как итоги – четыре шайбы и уверенная победа.

Разгром дня. Швейцария уничтожила итальянцев

Второй день чемпионата мира разгонялся не самыми громкими матчами с точки зрения вывески: Швейцария – Италия и Дания – Франция. То, что швейцарцы сильнее итальянцев – было понятно еще до начала матча, но вряд ли кто ожидал столь крупный счет (9:0).

Швейцария вдоволь покуражилась над соперником, сняв все вопросы о победителе к концу первого периода, когда счет стал 4:0. Кевин Фиала оформил хет-трик. Швейцария 61 раз бросила в створ ворот Италии. Кстати, это далеко не самая крупная победа швейцарцев. В 1939 году здорово досталось югославам. Тогда Швейцария победила 23:0.

Матч Дании и Франции получился куда упорнее. Французы дважды вели в счете, но датчане постоянно догоняли своего соперника.

Ничья в основное время – закономерный итог этой встречи. Местами лучше выглядели одни, местами – другие. Победа по буллитам досталась Дании (5:4). Французы забрали важное очко в борьбе за сохранение прописки в элите.

Гол дня. Защитник сборной Франции забил с центра площадки

Обязательно посмотрите гол защитника Франции Оливье Дам-Малька. Он забил с центра площадки. В КХЛ мы видим такое достаточно часто, но на чемпионатах мира – это редкость. Тем более, от игроков сборных-аутсайдеров.

Michael Scott of Dundee Mifflin did say “you miss 100% of the shots you don’t take” so why not try one from centre? You might just tie the game at two if you’re France Defenseman Olivier Dame-Malka pic.twitter.com/M104nkzOCq