И снова «пятерка»! Наши накидали австрийцам пять безответных шайб

Новичок сборной защитник-гренадер «Колорадо» Никита Задоров прилетел в Братиславу и чуть ли не с самолета вышел на лед. Визу он получал в Нью-Йорке и добирался до столицы Словакии 8,5 часов.

Ворота доверили другому дебютанту Александру Георгиеву из «Рейнджерс». В запас раздели не Сорокина, как обещали, а Василевского. Васе нужно быть в тонусе перед важным матчем с чехами, который состоится в понедельник.

Попал в заявку форвард-олимпионик Телегин. «Ружье» висело на стене до 35-й минуты и выстрелило. Свой первый выход на лед мощный форвард ЦСКА ознаменовал голом. Ему понадобилось лишь одно касание, чтобы с пятачка изящно, из-под ноги, подправить шайбу в сетку после зрячего наброса капитана сборной Ковальчука. После этого весьма быстрые и боевитые австрийцы рассыпались.

Но вернемся к новичкам-дебютантам. Георгиев выручал, подчищая огрехи сзади. Однажды его выручила перекладина. В итоге Жора – так его зовут в команде – засушил «сухарь» и получил швейцарские часы для лучшего игрока матча, с чем мы его поздравляем.

Задоров, хоть и старался закончить силовые приемы, в этом не переусердствовал. Так что опасения, что он станет частым гостем в штрафном боксе, не подтвердились. Было бы красиво, забей защитник-новичок в своей премьерной игре за сборную. Задорову в атаке не повезло, с передачи Ковальчука он угодил в штангу. В конце матче об этом промахе никто уже не вспоминал. Как забыли провал новичка, после которого соперники вчетвером убежали против одного Нестерова. Олимпийский чемпион выказал хладнокровие и прервал опасную контратаку.

Незадолго до финальной сирены Задоров повздорил с капитаном австрийцев, но до судейских санкцией дело не дошло.

Конечно, во второй день турнира нас потряс 18-летний финн Какко, оформивший хет-трик в игре со словаками. А накануне он сделал дубль и обеспечил сенсационную победу над канадцами. Пять голов за два первых матча чемпионата – рекорд для дебютантов. Однако наш Александр Мальцев на ЧМ-1970 в Стокгольме наколотил 8 (!) голов в четырех стартовых играх, забивая в каждой из них. Ему тогда едва исполнился 21 год. Слабо верится, что кто-то замахнется на это достижение.

Даже сам Александр Овечкин. Пока голы ему не даются. Тренеры ищут оптимальную для него «химию». Во втором периоде убрали от «столичных» Кирилла Капризова и ввели активного Барабанова. В большинстве Ови из своего «офиса» настойчиво палил по воротам, но шайбы в цель не легли.

А вот у Дадонова с голами все в ажуре. Дубль в стартовой игре против норвежцев он украсил двумя шайбами австрийцам. Форвард «Флориды» открыл счет в большинстве уантаймером со среднего пятачка, а в начале третьего периода забросил четвертую шайбу – для себя и в матче.

Сделал почин и Кови, сработав клюшкой под носом у вратаря. Ювелирной передачей его снабдил защитник Орлов. Перед финальной сиреной на льду появилось новая тройка Ковальчук – Григоренко – Капризов.

Вновь напомнила о подвигах в «Красной Армии» ураганная связка двух Никит – Кучерова и Гусева. Какую изящную стеночку с передачей за спину они исполнили.

Ждем голов от суперсвязки обладателей Кубка Стэнли. И, конечно, Капризова. Эта тройка растерзала чехов в Брно. Да будет так в Братиславе. Правда, ворота хозяев тогда неудачно защищал Якуб Коварж, который в заявку на чемпионат не попал. Наверняка на наших Милош Ржига бросит Патрика Бартошака, остановившего шведов.

Россия заканчивала матч с австрийцами на волне. Болельщики, раскупившие все билеты, были счастливы.

Россия – Австрия – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Дадонов (Кучеров, Гусев, бол.), 12:15; 2:0 – Кучеров (Гусев), 34:23; 3:0 – Телегин (Ковальчук), 34:59; 4:0 – Дадонов (Сергачев, Малкин), 40:15; 5:0 – Ковальчук (Орлов, Кузнецов), 44:06

Вратари: Георгиев – Штаркбаум

Броски в створ: 37-15

Вбрасывания: 26-23

Штраф: 2-8

Россия: Георгиев; Сергачев – Нестеров, Орлов – Зайцев, Хафизуллин – Гавриков, Задоров; Григоренко – Малкин – Дадонов, Овечкин – Кузнецов – Капризов, Гусев – Анисимов – Кучеров (2), Ковальчук-к – Андронов – Барабанов, Телегин

ICYMI: 5 goals for @russiahockey including deuces for Dadonov gave Russia the win over @hockeyaustria. #IIHFWorlds



Watch more highlights at: https://t.co/QVo5ayz6A7 pic.twitter.com/g4IzAX2A7X