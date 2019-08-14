Ови и Кови, соревнуйтесь между собой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 20:25ХоккейСлавин Виталий

Ови и Кови, соревнуйтесь между собой

Кого интересует история отечественного хоккея, просто изучите список 100 лучших бомбардиров сборной.

Здесь вся наша элита за 73-летнюю летопись шайбы на Руси. И что самое главное – позиции легенд прошлого непоколебимы: теперь забить хотя бы сто голов сродни подвигу.

Ковальчук – лучший среди действующих игроков, но Мальцев недостижим

СССР и Россия в хоккее неразделимы. Не потому что, в отличие, например, от футбола или баскетбола, представители союзных республик попадали в сборную в виде исключения и определяющей роли никогда не играли. Дело в другом: российские хоккеисты распрощались с СССР, даже не заметив этого.

К 70-летию со дня рождения Валерия Васильева редакция поручила мне составить рейтинг отечественных защитников. Находясь в оккупации иллюзий, я поначалу решил соорудить два списка топ-5 – советских оборонцев и постсоветских. Каково же было мое удивление, когда быстро понял, что ничего не получится!

Сами посудите: в какую группу, скажем, отнести Вячеслава Фетисова? Вроде – в первую. Все титулы в сборной добыл с четырьмя буквами на груди. Но в 90-х в преклонном по хоккейным меркам возрасте он покорил НХЛ. «Русская пятерка» заворожила планету атакующими кружевами, в итоге подарив «Детройту» два подряд Кубка Стэнли.

Похожая история с Сергеем Зубовым. Золото молодежного ЧМ-1989 и серебро МЧМ-1990 в форме СССР, олимпийский триумф-1992 в команде без флага и гимна. Переезд в НХЛ – пара Кубков Стэнли и лишь один турнир за сборную – Кубок мира-1996. Этим летом Зубова включили в Зал Славы НХЛ вторым нашим защитником после Фетисова.

Хочется надеяться, когда-нибудь в Зал Славы примут Владимира Константинова. Поразительно, славу самого жесткого защитника НХЛ он снискал в постсоветский период. Однако за сборную России не выступил ни разу, выиграв все три свои ЧМ в «Красной машине» Тихонова.

Есть такие случаи и среди форвардов. Прежде всего – Сергей Федоров. Опять же, кажется, всех главных успехов он добился после переезда за океан – три Кубка Стэнли, олимпийское серебро Нагано-1998 и бронза Солт-Лейк-Сити-2002, наконец, историческая виктория на ЧМ-2008 в Квебеке. Но в красной форме он был трехкратным чемпионом мира – молодежного-1988 и взрослых-1989 и 1990.

Здорово, что традиции великих предшественников продолжает нынешняя генерация отечественных топ-снайперов. В первую очередь – отношением к национальной команде. О понятии «отказник» все давным-давно забыли. Более того, открою вам сенсационную тайну. ЧМ-2019 в Братиславе стал 13-м для Александра Овечкина: капитан «Вашингтона» догнал рекордсмена сборной Владислава Третьяка! Замечу, у капитана бронзовых призеров ЧМ-2019 Ильи Ковальчука теперь 11 участий в ЧМ. Однако в списке снайперов оба даже в топ-25 не входят: Кови с 69-ю шайбами на 27-й позиции, Ови с 56-ю – на 36-й. Между ними вклинился сокрушивший все внутренние рекорды (530 голов в чемпионатах страны) Сергей Мозякин – 66 шайб, в активе которого восемь ЧМ.

Для сравнения: у лидера всех времен Александра Мальцева – 12 участий в ЧМ, у Бориса Михайлова, Валерия Харламова, Владимира Петрова, Сергея Макарова – по 11.

Отчего такая разница в показателях этой пятерки и сегодняшних стрелков? Да, они реже выступают за сборную, так как, кроме Мозякина и Зарипова, давно прописались в НХЛ. Да, уровень сборных подравнялся – привычные при СССР двузначные разгромы теперь крайне редки. Однако вопросы к поколению Кови и Ови все-таки есть. С расширением ЧМ до 16 команд хватает матчей с откровенно слабыми соперниками типа Италии, Австрии, Словении, Великобритании. При Тарасове, Боброве, Тихонове пощады никому не было. Потому я не понимаю, что мешало тому же Овечкину сделать хет-трик или покер в ворота Италии на минувшем ЧМ в Братиславе!

Ну не мотивирует вас, господа российские суперфорварды, соперник, посоревнуйтесь хотя бы меж собой! Как это, к примеру, сделали, на ЧМ-1973 в Москве Александр Мартынюк и Борис Михайлов: спартаковец отгрузил 8 шайб ФРГ, на что армеец ответил «всего» семью голешниками в ворота Польши.

01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
14/08 17:07Хоккей
«Магнитка» подготовила НХЛ лучшего центрфорвардаНа днях американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала списки 20 сильнейших центрфорвардов и крайних нападающих.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/08 09:00Футбол
Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и РоналдуБывший нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором «красные» на правах победителей Лиги чемпионов сыграют с триумфатором Лиги Европы «Челси».
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
14/08 00:00Футбол
«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела«Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
14/08 19:51Хоккей
Скудра заведет «Трактор». Челябинск должен пошуметь в плей-оффРоман Челябинска и Петериса Скудры обещает быть очень интересным.
12/08 15:00Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
14/08 17:06Футбол
Евгений Бушманов: Победу над «Барсой» в 1992-м тоже не показало ТВ. Традиция…Своими впечатлениями от победы «Краснодара» над «Порту» поделился бывший защитник сборной, который в 1992 году помог ЦСКА одержать первую по-настоящему громкую для России еврокубковую победу – со счетом 3:2 в гостях над «Барселоной».
14/08 00:45Футбол
Евгений Ловчев: «Краснодар» и Шапи покорили ЕвропуОбозреватель «Советского спорта» – о блестящей победе российского клуба в Португалии.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
Новости
21:21 Футбол «Торпедо» догнало «Ротор» после победы над «Авангардом»
21:12 Футбол Зидан готов покинуть «Реал» из-за сорванного топ-трансфера
21:07 Футбол «Арарат-Армения» сыграет с «Дюделанжем» за выход в Лигу Европы
20:59 Футбол «Краснодар-2» обыграл «Чертаново»
20:55 Футбол «Ливерпуль» – «Челси». Стартовые составы
20:47 Хоккей СКА обыграл «Йокерит»
20:36 Футбол Глушаковы получили по 50 % имущества
20:29 Футбол «Енисей» ушел с последнего места ФНЛ
20:12 Теннис Александрова уступила Халеп в Цинциннати
19:58 Футбол «Ротор» возглавил турнирную таблицу ФНЛ
19:54 Баскетбол Россияне вышли в полуфинал Евробаскета U16
19:41 Футбол Медведев не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
19:34 Футбол Старридж может перейти в «Трабзонспор»
19:27 Футбол «Зенит» арендовал нападающего «Нижнего Новгорода»
19:22 Футбол «Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»
18:52 Футбол Валерий Рейнгольд: «Спартак» по уровню на десять голов выше «Туна»
18:37 Гандбол Евгений Трефилов: Где сейчас мужская сборная, там и женская будет
18:30 Хоккей «Адмирал» проиграл «Кошице»
18:22 Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
18:15 Футбол «Рубин» оштрафован на миллион рублей из-за статуса Шаронова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика