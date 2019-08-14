Ови и Кови, соревнуйтесь между собой

Здесь вся наша элита за 73-летнюю летопись шайбы на Руси. И что самое главное – позиции легенд прошлого непоколебимы: теперь забить хотя бы сто голов сродни подвигу.

Ковальчук – лучший среди действующих игроков, но Мальцев недостижим

СССР и Россия в хоккее неразделимы. Не потому что, в отличие, например, от футбола или баскетбола, представители союзных республик попадали в сборную в виде исключения и определяющей роли никогда не играли. Дело в другом: российские хоккеисты распрощались с СССР, даже не заметив этого.

К 70-летию со дня рождения Валерия Васильева редакция поручила мне составить рейтинг отечественных защитников. Находясь в оккупации иллюзий, я поначалу решил соорудить два списка топ-5 – советских оборонцев и постсоветских. Каково же было мое удивление, когда быстро понял, что ничего не получится!

Сами посудите: в какую группу, скажем, отнести Вячеслава Фетисова? Вроде – в первую. Все титулы в сборной добыл с четырьмя буквами на груди. Но в 90-х в преклонном по хоккейным меркам возрасте он покорил НХЛ. «Русская пятерка» заворожила планету атакующими кружевами, в итоге подарив «Детройту» два подряд Кубка Стэнли.

Похожая история с Сергеем Зубовым. Золото молодежного ЧМ-1989 и серебро МЧМ-1990 в форме СССР, олимпийский триумф-1992 в команде без флага и гимна. Переезд в НХЛ – пара Кубков Стэнли и лишь один турнир за сборную – Кубок мира-1996. Этим летом Зубова включили в Зал Славы НХЛ вторым нашим защитником после Фетисова.

Хочется надеяться, когда-нибудь в Зал Славы примут Владимира Константинова. Поразительно, славу самого жесткого защитника НХЛ он снискал в постсоветский период. Однако за сборную России не выступил ни разу, выиграв все три свои ЧМ в «Красной машине» Тихонова.

Есть такие случаи и среди форвардов. Прежде всего – Сергей Федоров. Опять же, кажется, всех главных успехов он добился после переезда за океан – три Кубка Стэнли, олимпийское серебро Нагано-1998 и бронза Солт-Лейк-Сити-2002, наконец, историческая виктория на ЧМ-2008 в Квебеке. Но в красной форме он был трехкратным чемпионом мира – молодежного-1988 и взрослых-1989 и 1990.

Здорово, что традиции великих предшественников продолжает нынешняя генерация отечественных топ-снайперов. В первую очередь – отношением к национальной команде. О понятии «отказник» все давным-давно забыли. Более того, открою вам сенсационную тайну. ЧМ-2019 в Братиславе стал 13-м для Александра Овечкина: капитан «Вашингтона» догнал рекордсмена сборной Владислава Третьяка! Замечу, у капитана бронзовых призеров ЧМ-2019 Ильи Ковальчука теперь 11 участий в ЧМ. Однако в списке снайперов оба даже в топ-25 не входят: Кови с 69-ю шайбами на 27-й позиции, Ови с 56-ю – на 36-й. Между ними вклинился сокрушивший все внутренние рекорды (530 голов в чемпионатах страны) Сергей Мозякин – 66 шайб, в активе которого восемь ЧМ.

Для сравнения: у лидера всех времен Александра Мальцева – 12 участий в ЧМ, у Бориса Михайлова, Валерия Харламова, Владимира Петрова, Сергея Макарова – по 11.

Отчего такая разница в показателях этой пятерки и сегодняшних стрелков? Да, они реже выступают за сборную, так как, кроме Мозякина и Зарипова, давно прописались в НХЛ. Да, уровень сборных подравнялся – привычные при СССР двузначные разгромы теперь крайне редки. Однако вопросы к поколению Кови и Ови все-таки есть. С расширением ЧМ до 16 команд хватает матчей с откровенно слабыми соперниками типа Италии, Австрии, Словении, Великобритании. При Тарасове, Боброве, Тихонове пощады никому не было. Потому я не понимаю, что мешало тому же Овечкину сделать хет-трик или покер в ворота Италии на минувшем ЧМ в Братиславе!

Ну не мотивирует вас, господа российские суперфорварды, соперник, посоревнуйтесь хотя бы меж собой! Как это, к примеру, сделали, на ЧМ-1973 в Москве Александр Мартынюк и Борис Михайлов: спартаковец отгрузил 8 шайб ФРГ, на что армеец ответил «всего» семью голешниками в ворота Польши.