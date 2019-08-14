Ковальчук – лучший среди действующих игроков, но Мальцев недостижим

100 БОМБАРДИРОВ СБОРНОЙ СТРАНЫ

Только трое – Александр Мальцев, Борис Михайлов и Валерий Харламов преодолели отметку 200. Из действующих игроков с 69 голами лидирует Илья Ковальчук, а в активе лучшего хоккеиста современности – Никиты Кучерова пока только 18 шайб в сборной.

Символический список «Бомбардиры сборной страны» впервые опубликован в «Большой энциклопедии хоккея» в 2006 году. В него вошли лучшие в отечественной истории снайперы, забросившие в сборной наибольшее количество шайб. В реестр зачтены голы в официальных матчах сборной с национальными командами других стран, а также в играх, входящих в список «Неофициальные матчи сборной» (НМС). Кроме того, учету подлежат шайбы, заброшенные в официальных международных турнирах в играх с командами, по тем или иным причинам выступавших не под флагом сборных своих стран.

В принципе перечень лучших снайперов отечественного хоккея был составлен нами еще в 2003 году. Была выбрана условная нижняя грань - 20 шайб. К моменту первой публикации он существенно расширился (89 членов), а перед началом сезона-2012/13 в списке было уже 107 снайперов.

Увеличению числа хоккеистов способствовало наведение порядка в регистрации официальных матчей в списке «Все матчи сборной» (ВМС). В последние полтора десятка лет в реестр добавлены около 50 матчей, раннее по разным причинам в него не входившие.

Обращает на себя внимание, что на момент создания в списке, помимо форвардов, были 15 (!) игроков обороны – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Васильев, Иван Трегубов, Владимир Лутченко, Александр Рагулин, Николай Сологубов, Александр Гусев, Игорь Кравчук, Василий Первухин, Геннадий Цыганков, Зинэтула Билялетдинов, Юрий Ляпкин, Илья Никулин и защитник-универсал Илья Бякин.

Итак, в первом списке по окончании сезона-2004/05 числились 89 членов. В 2005/06 присоединились Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Александр Королюк, а в 2006/07 - Алексей Морозов. В результате включения в реестр «Кубка шелка и бархата» - первого международного турнира, в котором участвовала сборная СССР, в список вошел Михаил Бычков, ставший 94-м членом. В 2007/08 норматив выполнил Максим Афиногенов.

В сезоне-2008/09 в списке появились сразу пять новичков. Во-первых, это были действующие бомбардиры - Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Сергей Зиновьев. Во-вторых, архивные поиски (матчи с ГДР в 1951-53 гг.) позволили включить в клуб (графа «НМС») еще пару игроков. Это великий тренер Анатолий Тарасов, а также другой пионер хоккея с шайбой, победитель и призер чемпионатов страны по хоккею, футболу и хоккею с мячом, чемпион Европы и вице-чемпион мира 1958 года Владимир Елизаров. Кроме того, учет матчей с ГДР позволил пополнить лицевые счета великим хоккеистам первой волны - Евгению Бабичу, Виктору Шувалову, Александру Уварову, Алексею Гурышеву, Валентину Кузину, Александру Комарову, Ивану Трегубову, Юрию Крылову, Николаю Хлыстову.

Именно тогда, в 2009 году, список получил нынешнее название «100 бомбардиров сборной страны».

В сезоне-2009/10 в клуб вошли Евгений Малкин и Олег Сапрыкин, в следующем - Александр Радулов, в сезоне-2011/12 вступили еще четверо - Алексей Терещенко, Александр Семин, Павел Дацюк, Илья Никулин.

В сезоне-2012/13 увеличили лицевые счета сразу 9 членов клуба. Это привело к знаменательному событию - впервые за 10 лет нижняя грань поднялась на одну ступеньку. К сожалению, повышение проходного балла до 21 гола повлекло за собой грустный момент – расставание. В частности, список покинули чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы Станислав Петухов, Юрий Ляпкин, Михаил Васильев, Вячеслав Буцаев, Алексей Жамнов, а также Александр Королюк.

В сезоне-2014/15 новым членом клуба стал Николай Кулемин, в 2016/17 - Артемий Панарин, в 2017/18 – Евгений Дадонов и Сергей Плотников.

В минувшем сезоне на ЧМ-2019 в Братиславе повысили лицевые счета Ковальчук (3), Овечкин (3) и Малкин (1). Список пополнили Кирилл Капризов (6 шайб за сезон), Никита Гусев (4), Евгений Кузнецов (4).

В итоге нижняя грань списка поднялась сразу на две ступени. За бортом остались олимпийские чемпионы Юрий Блинов, Владимир Ковин, Зинэтула Билялетдинов, Александр Герасимов, а также чемпион мира-1954, чемпион Европы 1954, 1955, 1960 годов Михаил Бычков. Ничего не поделаешь, такова жизнь.

Ближайшие кандидаты на вступление в клуб:

Михаил Григоренко – 19 шайб в сборной на сегодня, Сергей Широков и Никита Кучеров - по 18. Кроме того, из членов списка в кандидаты (надеемся, временно) перешли Александр Семин, Сергей Плотников – по 22 гола и Николай Кулемин – 21.

СОСТАВ КЛУБА

1. Александр Мальцев 213 2 1 216 2. Борис Михайлов 207 - 6 213 3. Валерий Харламов 197 2 8 207 4. Владимир Петров 192 - 4 196 5. Сергей Макаров 191 - - 191 6. Вячеслав Старшинов 149 3 1 153 7. Владимир Крутов 152 - - 152 8. Александр Якушев 146 3 3 152 9. Анатолий Фирсов 135 2 3 140 10. Вениамин Александров 120 1 1 122 11. Сергей Капустин 119 - 2 121 12. Всеволод Бобров 94 14 5 113 13. Владимир Викулов 109 1 - 110 14. Вячеслав Быков 101 - - 101 15. Андрей Хомутов 101 - - 101 16. Алексей Гурышев 73 20 5 98 17. Вячеслав Фетисов 96 96 18. Валерий Каменский 88 - - 88 19. Константин Локтев 85 - - 85 20. Виктор Жлуктов 81 - 1 82 21. Виктор Шувалов 55 20 5 80 22. Игорь Ларионов 80 - - 80 23. Александр Альметов 79 - - 79 24. Владимир Шадрин 71 2 5 78 25. Хелмут Балдерис 76 - 1 77 26. Евгений Бабич 28 46 3 77 27. Илья Ковальчук 69 - - 69 28. Борис Майоров 64 1 2 67 29. Виктор Шалимов 66 - - 66 30. Сергей Мозякин 66 - - 66 31. Николай Дроздецкий 64 - - 64 32. Виктор Якушев 56 2 3 61 33. Алексей Касатонов 59 - - 59 34. Владимир Голиков 56 - - 56 35. Максим Сушинский 56 - - 56 36. Александр Овечкин 56 - - 56 37. Сергей Светлов 55 - - 55 38. Евгений Мишаков 50 2 - 52 39. Алексей Морозов 48 - - 48 40. Александр Уваров 24 23 - 47 41. Евгений Малкин 47 - - 47 42. Валерий Васильев 44 - 1 45 43. Виктор Полупанов 42 - 1 43 44. Александр Голиков 43 - - 43 45. Вячеслав Анисин 39 - 3 42 46. Александр Радулов 42 - - 42 47. Александр Скворцов 41 - - 41 48. Сергей Шепелев 41 - - 41 49. Валентин Кузин 31 9 - 40 50. Сергей Немчинов 35 - 5 40 51. Данис Зарипов 40 - - 40 52. Иван Трегубов 31 7 1 39 53. Сергей Федоров 39 - - 39 54. Павел Буре 39 - - 39 55. Сергей Яшин 38 - - 38 56. Владимир Лутченко 35 - 2 37 57. Юрий Крылов 28 6 2 36 58. Юрий Пантюхов 32 4 - 36 59. Валерий Карпов 36 - - 36 60. Алексей Яшин 36 - - 36 61. Алексей Ковалев 36 - - 36 62. Александр Семак 35 - - 35 63. Сергей Березин 32 - 2 34 64. Анатолий Семенов 34 - - 34 65. Илья Бякин 34 - - 34 66. Михаил Варнаков 33 - - 33 67. Александр Комаров 14 16 2 32 68. Сергей Петренко 32 - - 32 69. Андрей Коваленко 32 - - 32 70. Александр Рагулин 31 - - 31 71. Павел Дацюк 31 - - 31 72. Александр Черепанов 28 2 - 30 73. Евгений Зимин 28 - 2 30 74. Александр Гусев 28 - 1 29 75 Анатолий Тарасов - 28 - 28 76. Николай Сологубов 27 1 28 77. Владимир Юрзинов 28 - - 28 78. Александр Кожевников 28 - - 28 79. Максим Афиногенов 28 - - 28 80. Сергей Зиновьев 28 - - 28 81. Вадим Шипачев 28 - - 28 82. Николай Хлыстов 22 5 - 27 83. Александр Прокопьев 27 - - 27 84. Александр Бодунов 23 - 3 26 85. Александр Мартынюк 24 - 1 25 86. Евгений Давыдов 19 6 - 25 87. Юрий Лебедев 25 - - 25 88. Игорь Кравчук 25 - - 25 89. Артемий Панарин 25 - - 25 90. Кирилл Капризов 25 - - 25 91. Юрий Хмылев 24 - - 24 92. Евгений Майоров 23 1 - 24 93. Олег Сапрыкин 24 - - 24 94. Алексей Терещенко 24 - - 24 95. Геннадий Цыганков 21 2 1 24 96. Илья Никулин 24 - - 24 97. Никита Гусев 24 - - 24 98. Василий Первухин 23 - - 23 99. Владимир Елизаров 12 11 - 23 100. Евгений Дадонов 23 - - 23 101. Евгений Кузнецов 22 - 1 23

Обозначения: 1 – официальные матчи сборной, 2 – неофициальные матчи сборной, 3 – матчи в официальных международных турнирах против команд, выступавших не под флагом сборных своих стран.

Выделены действующие игроки.