Ковальчук – лучший среди действующих игроков, но Мальцев недостижим - Советский спорт
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14 августа 2019 18:41ХоккейБеличенко Олег

Ковальчук – лучший среди действующих игроков, но Мальцев недостижим

Сегодня у нас премьера. «Советский спорт» впервые предлагает вашу вниманию список ста самых метких снайперов сборной страны за всю ее историю.

100 БОМБАРДИРОВ СБОРНОЙ СТРАНЫ

Только трое – Александр Мальцев, Борис Михайлов и Валерий Харламов преодолели отметку 200. Из действующих игроков с 69 голами лидирует Илья Ковальчук, а в активе лучшего хоккеиста современности – Никиты Кучерова пока только 18 шайб в сборной.

Символический список «Бомбардиры сборной страны» впервые опубликован в «Большой энциклопедии хоккея» в 2006 году. В него вошли лучшие в отечественной истории снайперы, забросившие в сборной наибольшее количество шайб. В реестр зачтены голы в официальных матчах сборной с национальными командами других стран, а также в играх, входящих в список «Неофициальные матчи сборной» (НМС). Кроме того, учету подлежат шайбы, заброшенные в официальных международных турнирах в играх с командами, по тем или иным причинам выступавших не под флагом сборных своих стран.

В принципе перечень лучших снайперов отечественного хоккея был составлен нами еще в 2003 году. Была выбрана условная нижняя грань - 20 шайб. К моменту первой публикации он существенно расширился (89 членов), а перед началом сезона-2012/13 в списке было уже 107 снайперов.

Увеличению числа хоккеистов способствовало наведение порядка в регистрации официальных матчей в списке «Все матчи сборной» (ВМС). В последние полтора десятка лет в реестр добавлены около 50 матчей, раннее по разным причинам в него не входившие.

Обращает на себя внимание, что на момент создания в списке, помимо форвардов, были 15 (!) игроков обороны – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Васильев, Иван Трегубов, Владимир Лутченко, Александр Рагулин, Николай Сологубов, Александр Гусев, Игорь Кравчук, Василий Первухин, Геннадий Цыганков, Зинэтула Билялетдинов, Юрий Ляпкин, Илья Никулин и защитник-универсал Илья Бякин.

Итак, в первом списке по окончании сезона-2004/05 числились 89 членов. В 2005/06 присоединились Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Александр Королюк, а в 2006/07 - Алексей Морозов. В результате включения в реестр «Кубка шелка и бархата» - первого международного турнира, в котором участвовала сборная СССР, в список вошел Михаил Бычков, ставший 94-м членом. В 2007/08 норматив выполнил Максим Афиногенов.

В сезоне-2008/09 в списке появились сразу пять новичков. Во-первых, это были действующие бомбардиры - Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Сергей Зиновьев. Во-вторых, архивные поиски (матчи с ГДР в 1951-53 гг.) позволили включить в клуб (графа «НМС») еще пару игроков. Это великий тренер Анатолий Тарасов, а также другой пионер хоккея с шайбой, победитель и призер чемпионатов страны по хоккею, футболу и хоккею с мячом, чемпион Европы и вице-чемпион мира 1958 года Владимир Елизаров. Кроме того, учет матчей с ГДР позволил пополнить лицевые счета великим хоккеистам первой волны - Евгению Бабичу, Виктору Шувалову, Александру Уварову, Алексею Гурышеву, Валентину Кузину, Александру Комарову, Ивану Трегубову, Юрию Крылову, Николаю Хлыстову.

Именно тогда, в 2009 году, список получил нынешнее название «100 бомбардиров сборной страны».

В сезоне-2009/10 в клуб вошли Евгений Малкин и Олег Сапрыкин, в следующем - Александр Радулов, в сезоне-2011/12 вступили еще четверо - Алексей Терещенко, Александр Семин, Павел Дацюк, Илья Никулин.

В сезоне-2012/13 увеличили лицевые счета сразу 9 членов клуба. Это привело к знаменательному событию - впервые за 10 лет нижняя грань поднялась на одну ступеньку. К сожалению, повышение проходного балла до 21 гола повлекло за собой грустный момент – расставание. В частности, список покинули чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы Станислав Петухов, Юрий Ляпкин, Михаил Васильев, Вячеслав Буцаев, Алексей Жамнов, а также Александр Королюк.

В сезоне-2014/15 новым членом клуба стал Николай Кулемин, в 2016/17 - Артемий Панарин, в 2017/18 – Евгений Дадонов и Сергей Плотников.

В минувшем сезоне на ЧМ-2019 в Братиславе повысили лицевые счета Ковальчук (3), Овечкин (3) и Малкин (1). Список пополнили Кирилл Капризов (6 шайб за сезон), Никита Гусев (4), Евгений Кузнецов (4).

В итоге нижняя грань списка поднялась сразу на две ступени. За бортом остались олимпийские чемпионы Юрий Блинов, Владимир Ковин, Зинэтула Билялетдинов, Александр Герасимов, а также чемпион мира-1954, чемпион Европы 1954, 1955, 1960 годов Михаил Бычков. Ничего не поделаешь, такова жизнь.

Ближайшие кандидаты на вступление в клуб:

Михаил Григоренко – 19 шайб в сборной на сегодня, Сергей Широков и Никита Кучеров - по 18. Кроме того, из членов списка в кандидаты (надеемся, временно) перешли Александр Семин, Сергей Плотников – по 22 гола и Николай Кулемин – 21.

СОСТАВ КЛУБА

1.

Александр Мальцев

213

2

1

216

2.

Борис Михайлов

207

-

6

213

3.

Валерий Харламов

197

2

8

207

4.

Владимир Петров

192

-

4

196

5.

Сергей Макаров

191

-

-

191

6.

Вячеслав Старшинов

149

3

1

153

7.

Владимир Крутов

152

-

-

152

8.

Александр Якушев

146

3

3

152

9.

Анатолий Фирсов

135

2

3

140

10.

Вениамин Александров

120

1

1

122

11.

Сергей Капустин

119

-

2

121

12.

Всеволод Бобров

94

14

5

113

13.

Владимир Викулов

109

1

-

110

14.

Вячеслав Быков

101

-

-

101

15.

Андрей Хомутов

101

-

-

101

16.

Алексей Гурышев

73

20

5

98

17.

Вячеслав Фетисов

96

96

18.

Валерий Каменский

88

-

-

88

19.

Константин Локтев

85

-

-

85

20.

Виктор Жлуктов

81

-

1

82

21.

Виктор Шувалов

55

20

5

80

22.

Игорь Ларионов

80

-

-

80

23.

Александр Альметов

79

-

-

79

24.

Владимир Шадрин

71

2

5

78

25.

Хелмут Балдерис

76

-

1

77

26.

Евгений Бабич

28

46

3

77

27.

Илья Ковальчук

69

-

-

69

28.

Борис Майоров

64

1

2

67

29.

Виктор Шалимов

66

-

-

66

30.

Сергей Мозякин

66

-

-

66

31.

Николай Дроздецкий

64

-

-

64

32.

Виктор Якушев

56

2

3

61

33.

Алексей Касатонов

59

-

-

59

34.

Владимир Голиков

56

-

-

56

35.

Максим Сушинский

56

-

-

56

36.

Александр Овечкин

56

-

-

56

37.

Сергей Светлов

55

-

-

55

38.

Евгений Мишаков

50

2

-

52

39.

Алексей Морозов

48

-

-

48

40.

Александр Уваров

24

23

-

47

41.

Евгений Малкин

47

-

-

47

42.

Валерий Васильев

44

-

1

45

43.

Виктор Полупанов

42

-

1

43

44.

Александр Голиков

43

-

-

43

45.

Вячеслав Анисин

39

-

3

42

46.

Александр Радулов

42

-

-

42

47.

Александр Скворцов

41

-

-

41

48.

Сергей Шепелев

41

-

-

41

49.

Валентин Кузин

31

9

-

40

50.

Сергей Немчинов

35

-

5

40

51.

Данис Зарипов

40

-

-

40

52.

Иван Трегубов

31

7

1

39

53.

Сергей Федоров

39

-

-

39

54.

Павел Буре

39

-

-

39

55.

Сергей Яшин

38

-

-

38

56.

Владимир Лутченко

35

-

2

37

57.

Юрий Крылов

28

6

2

36

58.

Юрий Пантюхов

32

4

-

36

59.

Валерий Карпов

36

-

-

36

60.

Алексей Яшин

36

-

-

36

61.

Алексей Ковалев

36

-

-

36

62.

Александр Семак

35

-

-

35

63.

Сергей Березин

32

-

2

34

64.

Анатолий Семенов

34

-

-

34

65.

Илья Бякин

34

-

-

34

66.

Михаил Варнаков

33

-

-

33

67.

Александр Комаров

14

16

2

32

68.

Сергей Петренко

32

-

-

32

69.

Андрей Коваленко

32

-

-

32

70.

Александр Рагулин

31

-

-

31

71.

Павел Дацюк

31

-

-

31

72.

Александр Черепанов

28

2

-

30

73.

Евгений Зимин

28

-

2

30

74.

Александр Гусев

28

-

1

29

75

Анатолий Тарасов

-

28

-

28

76.

Николай Сологубов

27

1

28

77.

Владимир Юрзинов

28

-

-

28

78.

Александр Кожевников

28

-

-

28

79.

Максим Афиногенов

28

-

-

28

80.

Сергей Зиновьев

28

-

-

28

81.

Вадим Шипачев

28

-

-

28

82.

Николай Хлыстов

22

5

-

27

83.

Александр Прокопьев

27

-

-

27

84.

Александр Бодунов

23

-

3

26

85.

Александр Мартынюк

24

-

1

25

86.

Евгений Давыдов

19

6

-

25

87.

Юрий Лебедев

25

-

-

25

88.

Игорь Кравчук

25

-

-

25

89.

Артемий Панарин

25

-

-

25

90.

Кирилл Капризов

25

-

-

25

91.

Юрий Хмылев

24

-

-

24

92.

Евгений Майоров

23

1

-

24

93.

Олег Сапрыкин

24

-

-

24

94.

Алексей Терещенко

24

-

-

24

95.

Геннадий Цыганков

21

2

1

24

96.

Илья Никулин

24

-

-

24

97.

Никита Гусев

24

-

-

24

98.

Василий Первухин

23

-

-

23

99.

Владимир Елизаров

12

11

-

23

100.

Евгений Дадонов

23

-

-

23

101.

Евгений Кузнецов

22

-

1

23

Обозначения: 1 – официальные матчи сборной, 2 – неофициальные матчи сборной, 3 – матчи в официальных международных турнирах против команд, выступавших не под флагом сборных своих стран.

Выделены действующие игроки.

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