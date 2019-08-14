Ковальчук – лучший среди действующих игроков, но Мальцев недостижим

Только трое – Александр Мальцев, Борис Михайлов и Валерий Харламов преодолели отметку 200. Из действующих игроков с 69 голами лидирует Илья Ковальчук, а в активе лучшего хоккеиста современности – Никиты Кучерова пока только 18 шайб в сборной.
Символический список «Бомбардиры сборной страны» впервые опубликован в «Большой энциклопедии хоккея» в 2006 году. В него вошли лучшие в отечественной истории снайперы, забросившие в сборной наибольшее количество шайб. В реестр зачтены голы в официальных матчах сборной с национальными командами других стран, а также в играх, входящих в список «Неофициальные матчи сборной» (НМС). Кроме того, учету подлежат шайбы, заброшенные в официальных международных турнирах в играх с командами, по тем или иным причинам выступавших не под флагом сборных своих стран.
В принципе перечень лучших снайперов отечественного хоккея был составлен нами еще в 2003 году. Была выбрана условная нижняя грань - 20 шайб. К моменту первой публикации он существенно расширился (89 членов), а перед началом сезона-2012/13 в списке было уже 107 снайперов.
Увеличению числа хоккеистов способствовало наведение порядка в регистрации официальных матчей в списке «Все матчи сборной» (ВМС). В последние полтора десятка лет в реестр добавлены около 50 матчей, раннее по разным причинам в него не входившие.
Обращает на себя внимание, что на момент создания в списке, помимо форвардов, были 15 (!) игроков обороны – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Васильев, Иван Трегубов, Владимир Лутченко, Александр Рагулин, Николай Сологубов, Александр Гусев, Игорь Кравчук, Василий Первухин, Геннадий Цыганков, Зинэтула Билялетдинов, Юрий Ляпкин, Илья Никулин и защитник-универсал Илья Бякин.
Итак, в первом списке по окончании сезона-2004/05 числились 89 членов. В 2005/06 присоединились Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Александр Королюк, а в 2006/07 - Алексей Морозов. В результате включения в реестр «Кубка шелка и бархата» - первого международного турнира, в котором участвовала сборная СССР, в список вошел Михаил Бычков, ставший 94-м членом. В 2007/08 норматив выполнил Максим Афиногенов.
В сезоне-2008/09 в списке появились сразу пять новичков. Во-первых, это были действующие бомбардиры - Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Сергей Зиновьев. Во-вторых, архивные поиски (матчи с ГДР в 1951-53 гг.) позволили включить в клуб (графа «НМС») еще пару игроков. Это великий тренер Анатолий Тарасов, а также другой пионер хоккея с шайбой, победитель и призер чемпионатов страны по хоккею, футболу и хоккею с мячом, чемпион Европы и вице-чемпион мира 1958 года Владимир Елизаров. Кроме того, учет матчей с ГДР позволил пополнить лицевые счета великим хоккеистам первой волны - Евгению Бабичу, Виктору Шувалову, Александру Уварову, Алексею Гурышеву, Валентину Кузину, Александру Комарову, Ивану Трегубову, Юрию Крылову, Николаю Хлыстову.
Именно тогда, в 2009 году, список получил нынешнее название «100 бомбардиров сборной страны».
В сезоне-2009/10 в клуб вошли Евгений Малкин и Олег Сапрыкин, в следующем - Александр Радулов, в сезоне-2011/12 вступили еще четверо - Алексей Терещенко, Александр Семин, Павел Дацюк, Илья Никулин.
В сезоне-2012/13 увеличили лицевые счета сразу 9 членов клуба. Это привело к знаменательному событию - впервые за 10 лет нижняя грань поднялась на одну ступеньку. К сожалению, повышение проходного балла до 21 гола повлекло за собой грустный момент – расставание. В частности, список покинули чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы Станислав Петухов, Юрий Ляпкин, Михаил Васильев, Вячеслав Буцаев, Алексей Жамнов, а также Александр Королюк.
В сезоне-2014/15 новым членом клуба стал Николай Кулемин, в 2016/17 - Артемий Панарин, в 2017/18 – Евгений Дадонов и Сергей Плотников.
В минувшем сезоне на ЧМ-2019 в Братиславе повысили лицевые счета Ковальчук (3), Овечкин (3) и Малкин (1). Список пополнили Кирилл Капризов (6 шайб за сезон), Никита Гусев (4), Евгений Кузнецов (4).
В итоге нижняя грань списка поднялась сразу на две ступени. За бортом остались олимпийские чемпионы Юрий Блинов, Владимир Ковин, Зинэтула Билялетдинов, Александр Герасимов, а также чемпион мира-1954, чемпион Европы 1954, 1955, 1960 годов Михаил Бычков. Ничего не поделаешь, такова жизнь.
Ближайшие кандидаты на вступление в клуб:
Михаил Григоренко – 19 шайб в сборной на сегодня, Сергей Широков и Никита Кучеров - по 18. Кроме того, из членов списка в кандидаты (надеемся, временно) перешли Александр Семин, Сергей Плотников – по 22 гола и Николай Кулемин – 21.
СОСТАВ КЛУБА
1.
Александр Мальцев
213
2
1
216
2.
Борис Михайлов
207
-
6
213
3.
Валерий Харламов
197
2
8
207
4.
Владимир Петров
192
-
4
196
5.
Сергей Макаров
191
-
-
191
6.
Вячеслав Старшинов
149
3
1
153
7.
Владимир Крутов
152
-
-
152
8.
Александр Якушев
146
3
3
152
9.
Анатолий Фирсов
135
2
3
140
10.
Вениамин Александров
120
1
1
122
11.
Сергей Капустин
119
-
2
121
12.
Всеволод Бобров
94
14
5
113
13.
Владимир Викулов
109
1
-
110
14.
Вячеслав Быков
101
-
-
101
15.
Андрей Хомутов
101
-
-
101
16.
Алексей Гурышев
73
20
5
98
17.
Вячеслав Фетисов
96
96
18.
Валерий Каменский
88
-
-
88
19.
Константин Локтев
85
-
-
85
20.
Виктор Жлуктов
81
-
1
82
21.
Виктор Шувалов
55
20
5
80
22.
Игорь Ларионов
80
-
-
80
23.
Александр Альметов
79
-
-
79
24.
Владимир Шадрин
71
2
5
78
25.
Хелмут Балдерис
76
-
1
77
26.
Евгений Бабич
28
46
3
77
27.
Илья Ковальчук
69
-
-
69
28.
Борис Майоров
64
1
2
67
29.
Виктор Шалимов
66
-
-
66
30.
Сергей Мозякин
66
-
-
66
31.
Николай Дроздецкий
64
-
-
64
32.
Виктор Якушев
56
2
3
61
33.
Алексей Касатонов
59
-
-
59
34.
Владимир Голиков
56
-
-
56
35.
Максим Сушинский
56
-
-
56
36.
Александр Овечкин
56
-
-
56
37.
Сергей Светлов
55
-
-
55
38.
Евгений Мишаков
50
2
-
52
39.
Алексей Морозов
48
-
-
48
40.
Александр Уваров
24
23
-
47
41.
Евгений Малкин
47
-
-
47
42.
Валерий Васильев
44
-
1
45
43.
Виктор Полупанов
42
-
1
43
44.
Александр Голиков
43
-
-
43
45.
Вячеслав Анисин
39
-
3
42
46.
Александр Радулов
42
-
-
42
47.
Александр Скворцов
41
-
-
41
48.
Сергей Шепелев
41
-
-
41
49.
Валентин Кузин
31
9
-
40
50.
Сергей Немчинов
35
-
5
40
51.
Данис Зарипов
40
-
-
40
52.
Иван Трегубов
31
7
1
39
53.
Сергей Федоров
39
-
-
39
54.
Павел Буре
39
-
-
39
55.
Сергей Яшин
38
-
-
38
56.
Владимир Лутченко
35
-
2
37
57.
Юрий Крылов
28
6
2
36
58.
Юрий Пантюхов
32
4
-
36
59.
Валерий Карпов
36
-
-
36
60.
Алексей Яшин
36
-
-
36
61.
Алексей Ковалев
36
-
-
36
62.
Александр Семак
35
-
-
35
63.
Сергей Березин
32
-
2
34
64.
Анатолий Семенов
34
-
-
34
65.
Илья Бякин
34
-
-
34
66.
Михаил Варнаков
33
-
-
33
67.
Александр Комаров
14
16
2
32
68.
Сергей Петренко
32
-
-
32
69.
Андрей Коваленко
32
-
-
32
70.
Александр Рагулин
31
-
-
31
71.
Павел Дацюк
31
-
-
31
72.
Александр Черепанов
28
2
-
30
73.
Евгений Зимин
28
-
2
30
74.
Александр Гусев
28
-
1
29
75
Анатолий Тарасов
-
28
-
28
76.
Николай Сологубов
27
1
28
77.
Владимир Юрзинов
28
-
-
28
78.
Александр Кожевников
28
-
-
28
79.
Максим Афиногенов
28
-
-
28
80.
Сергей Зиновьев
28
-
-
28
81.
Вадим Шипачев
28
-
-
28
82.
Николай Хлыстов
22
5
-
27
83.
Александр Прокопьев
27
-
-
27
84.
Александр Бодунов
23
-
3
26
85.
Александр Мартынюк
24
-
1
25
86.
Евгений Давыдов
19
6
-
25
87.
Юрий Лебедев
25
-
-
25
88.
Игорь Кравчук
25
-
-
25
89.
Артемий Панарин
25
-
-
25
90.
Кирилл Капризов
25
-
-
25
91.
Юрий Хмылев
24
-
-
24
92.
Евгений Майоров
23
1
-
24
93.
Олег Сапрыкин
24
-
-
24
94.
Алексей Терещенко
24
-
-
24
95.
Геннадий Цыганков
21
2
1
24
96.
Илья Никулин
24
-
-
24
97.
Никита Гусев
24
-
-
24
98.
Василий Первухин
23
-
-
23
99.
Владимир Елизаров
12
11
-
23
100.
Евгений Дадонов
23
-
-
23
101.
Евгений Кузнецов
22
-
1
23
Обозначения: 1 – официальные матчи сборной, 2 – неофициальные матчи сборной, 3 – матчи в официальных международных турнирах против команд, выступавших не под флагом сборных своих стран.
Выделены действующие игроки.