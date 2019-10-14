Петр Чех теперь хоккейный вратарь. У него очень неплохо получается - Советский спорт
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14 октября 2019 15:22ХоккейКостяев Иван

Петр Чех теперь хоккейный вратарь. У него очень неплохо получается

Легенда футбольного «Челси» вышел на хоккейный лед.

Известный футбольный вратарь Петр Чех, который долгое время защищал ворота лондонского «Челси», летом завершил карьеру игрока. 37-летний голкипер недолго оставался вне спорта. Он подписал контракт с английским хоккейным клубом «Гилдфорд Феникс».

Думаете, мы шутим? Нисколько.

Выбор шлема

Не будем утомлять вас деталями подписания контракта с Чехом. Он оказался в клубе благодаря своему другу.

Другое дело, что возможности Чеха здесь все прекрасно знали. Футболист тренировался с «Гилдфорд Флеймз» (это основная команда, «Феникс» является ее фарм-клубом) с 2004 года. Своего звездного проспекта «огонькам» пришлось ждать долгих 15 лет. Но Чех все-таки доехал до клуба.

Вы не поверите, но самым сложным для Чеха стал выбор шлема. Вратарь практически всю карьеру выступал в защитном шлеме, который футболистам в общем-то и не нужен. Дело в том, у него была травма. Поэтому не нужно говорить, насколько для Петра было важным выбрать правильную экипировку для спорта, в котором может прилететь шайбой в голову.

Его маску разрисовал шведский виртуоз Давид Гуннарссон. Этот парень работает с 90% вратарями НХЛ. Пусть Чеху до славы Сергея Бобровского еще долго, но экипировка у такого топа должна была быть самой лучшей. На шлеме Петр изобразил логотипы «Челси» и «Арсенала», флаги Великобритании и Чехии, Доминика Гашека и некоторые достопримечательности Лондона.

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Чех начал с победы

Первый матч – и сразу против лидера. Соперником «Гилдфорд Феникс» стала команда «Суидон Уайлдкэтс», которая выиграла два стартовых матча сезона. Сначала за Чеха было боязно, но уже на раскатке он показал класс. «Этот парень умеет стоять на коньках», подумали некоторые болельщики. Казалось, что большего от него требовать не нужно.

Но Петр оказался очень крут. Несколько серьезных спасений Чех все-таки совершил. А пропустил он всего лишь дважды. Классный дебют для человека, который свой первый серьезный хоккейный матч сыграл в 37 лет.

Кстати, «Гилдфорд Феникс» одержал победу, но если бы не Чех, то вряд ли команда бы набрала максимум очков. Дело в том, что матч перешел в буллиты. Чех не справился лишь с одним броском. У организаторов не было вариантов – вратарю дали звание лучшего игрока матча.

Болельщики в восторге от новичка. Не так часто за эту команду играют столь известные люди. Скаутам клуба точно нужно поработать в направлении бывших футболистов. Кто там еще сидит без работы?

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