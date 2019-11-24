Телохранитель Овечкина вдохновил Лемье на подвиги - Советский спорт
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24 ноября 2019 13:30ХоккейСлавин Виталий

Телохранитель Овечкина вдохновил Лемье на подвиги

Календарь НХЛ вторую субботу кряду выдал чудо-день, в который задействованы почти все команды НХЛ – 14 матчей с полудня до вечера по всему континенту.

Я уже было пожалел, что из десятка одновременно идущих игр выбрал монреальскую. Ну что ловить при 0:4 к середине второго периода? Но нет, подвиги способны совершать не только «Флорида» и «Вашингтон»!

«Пантеры» Бобровского и Дадонова здорово повеселили лигу двумя суперкамбэками с 0:4 за девять дней: в Бостоне 13 ноября – 5:4 по буллитам, а затем 22-го дома с «Анахаймом» – 5:4 в овертайме. При этом все как-то забыли, что первыми в сезоне дефицит в четыре гола еще 26 октября ликвидировал в Ванкувере «Вашингтон» 1:5 к 40-й минуте и 6:5 по буллитам в итоге.

Достижение «Рейнджерс» в любом случае стоит особняком. В отличие от обоих воскрешений «Флориды», ньюйоркцы играли второй день подряд, перелетев в Монреаль из Оттавы, где удостоились увесистой оплеухи – 1:4. Да, «Кэпиталз» тоже провели два матча подряд, прихлопнув «Ванкувер» после показательной порки от Макдэвида и Драйзайтля в Эдмонтоне – Ови и Ко вели к 45-й минуте 3:1, но мегадуэт канадца и немца перевернул игру в пользу «Ойлерз» 4:3.

Разница в том, что ватага молодых львов Панарина первой в этом чемпионате завершила все дела в основное время. Более того, за 20 секунд до сирены Брендан Лемье мог еще сильнее порадовать Лемье-старшего – Клод расположился на трибуне в окружении многочисленной родни хет-триком и довести счет до 7:5, да промахнулся по пустым воротам хозяев.

Вот что крест животворящий делает! – мог воскликнуть зубодробительный форвард, выигравший Кубок Стэнли с тремя разными клубами, причем первым в 1986 году стал как раз «Монреаль», если бы в Канаду пустили «Ивана Васильевича». Конечно, бузотер Клод Лемье, сам не раз бывавший в шкуре андердога, не мог не оценить по достоинству бой отпрыска в четверг в Вашингтоне с самим Томасом УилсономДейвом Семенко и Марти Максорли в одном флаконе, отвечающим, чтоб ни один волос не упал с головы Александра Великого.

Уступая стокилограммовому Уилсону почти десять сантиметров в росте, Лемье-младший схватку точно не проиграл. Хотя фингал приобрел выдающийся. Но зато получил мощнейший эмоциональный заряд и выстрелил на родине отца выдающимся матчем.

Погоню на 27-й минуте начал, естественно, Артемий: как только он умеет, когда все думали, что Панарин будет бросать сам, скинул шайбу на пустой угол Хытилу – 1:4.

Через 56 секунд Бучневич в своей деловитой неторопливой манере забрел с шайбой на пятак, а там растерянные оборонцы сами затолкали ее в свои ворота. 2:4.

Спустя еще полторы минуты Лемье подправил шайбу с лета – 3:4, и канадские телекомментаторы закричали:

«Рейнджерс» вернулись в игру!

«Монреаль», впрочем, отнюдь еще не был сломлен. На 46-й минуте опять повел в две шайбы. Но Панарину хватило тридцати секунд, чтоб возвратить разрыв к минимальному – 4:5. Ну а потом Лемье забил первый в карьере гол в меньшинстве – 5:5. От этого удара «Канадиенс» уже оправиться не сумели. Пропустили легкий гол от защитника Трубы и тихо капитулировали.

Надо отметить, что большую часть матча ньюйоркцы отыграли в три звена. И хотя это была спаренная встреча, во втором и третьем периодах гости только набирали обороты и, пожалуй, перебегали оппонентов.

Отличная физика – это первая зарубка на светлое будущее «Синих рубашек». Характер при этом оставляем за скобками, как сам собой разумеющийся компонент.

Второе. Несмотря на жуткое начало, Георгиев все-таки смог взять себя в руки и переиграл Прайса, которого в дебюте местные телеэксперты с какого-то перепуга провозгласили лучшим вратарем мира. Не знаю – смеяться или рыдать: аж до 2026 года «Монреаль» будет отстегивать Прайсу по 10,5 млн за сезон, а тут приехал наш Саша из Болгарии с окладом 800 тысяч и где ваш супергерой?..

Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
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