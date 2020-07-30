Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх Доброй воли

В рамках Игр доброй воли в двух американских городах решили провести хоккейный турнир с участием восьми лучших сборных мира, но без энхаэловцев. Июльский хоккей оказался не так уж плох. Особенно в исполнении «Красной машины». А интрига в финале сохранялась до последних секунд.

Турнир в Кеннеуике и Такоме прошел с 28 июля по 4 августа. Никогда так рано хоккейные сборные не выходили на лед. А ведь были еще и выставочные матчи (в середине июля!) – наши по два раза сразились с финнами и американцами. Первых в обоих обыграли (4:1 и 8:1), а со вторыми обменялись победами (1:3, 5:3). Именно после повторной встречи сбежал в НХЛ Сергей Федоров, комсорг сборной и рафинированно правильный по жизни человек.

В ударном звене с Буре и Каменским беглеца заменил украинец Христич. Можно сказать, что «Красная машина» предстала в экспериментальном составе, без героев ЧМ-1990 Быкова и Хомутова, Фетисова и Касатонова, Макаров и Пряхина (о его героизме можно говорить условно). Однако в США Виктор Тихонов и его помощник Игорь Дмитриев привезли чертову дюжину свежеиспеченных чемпионов мира, включая лучшего вратаря и защитника планетарного первенства в Швейцарии Ирбе и Татаринова.

С особым вниманием болельщики следили за 18-летним дебютантом Вячеславом Козловым. Новичок авансы отработал сполна, забив в пятим матчах три шайбы и дважды подравшись с американйцами.

Увы, в сильно обновленной сборной Чехо-Словакии болельщики не увидели птицу-тройку Ягр – Райхел – Холик, зажигавшую (только не в матчах с нашими) на ЧМ-1990.