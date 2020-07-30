ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх Доброй воли
30 июля 13:43
автор: Владислав Домрачев

Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх Доброй воли

Это случилось летом 30 лет назад.

В рамках Игр доброй воли в двух американских городах решили провести хоккейный турнир с участием восьми лучших сборных мира, но без энхаэловцев. Июльский хоккей оказался не так уж плох. Особенно в исполнении «Красной машины». А интрига в финале сохранялась до последних секунд.

Турнир в Кеннеуике и Такоме прошел с 28 июля по 4 августа. Никогда так рано хоккейные сборные не выходили на лед. А ведь были еще и выставочные матчи (в середине июля!) – наши по два раза сразились с финнами и американцами. Первых в обоих обыграли (4:1 и 8:1), а со вторыми обменялись победами (1:3, 5:3). Именно после повторной встречи сбежал в НХЛ Сергей Федоров, комсорг сборной и рафинированно правильный по жизни человек.

В ударном звене с Буре и Каменским беглеца заменил украинец Христич. Можно сказать, что «Красная машина» предстала в экспериментальном составе, без героев ЧМ-1990 Быкова и Хомутова, Фетисова и Касатонова, Макаров и Пряхина (о его героизме можно говорить условно). Однако в США Виктор Тихонов и его помощник Игорь Дмитриев привезли чертову дюжину свежеиспеченных чемпионов мира, включая лучшего вратаря и защитника планетарного первенства в Швейцарии Ирбе и Татаринова.

С особым вниманием болельщики следили за 18-летним дебютантом Вячеславом Козловым. Новичок авансы отработал сполна, забив в пятим матчах три шайбы и дважды подравшись с американйцами.

Увы, в сильно обновленной сборной Чехо-Словакии болельщики не увидели птицу-тройку Ягр – Райхел – Холик, зажигавшую (только не в матчах с нашими) на ЧМ-1990.

Американцы собрали команду из фарм-клубов НХЛ. Расчетливые организаторы турнира так жаждали пропихнуть звездно-полосатых в полуфинал, что группы сформировали под своих. В первой соперничали сборный СССР, США, Швейцарии и Германии, во втором квартете (смерти!) – шведы, финны, канадцы и чехословаки.

Цель была достигнута – несмотря на разгром 1:10 от «Красной машины», американцы заняли второе место, а в полуфинале по буллитам одолели олимпийскую сборную Канады, возглавляемую Дэйвом Кингом.

Наши легко прошлись по соперникам в группе, в полуфинале сломили сопротивление помолодевшей «Тре Крунур».

Перед финалом в США вспоминали олимпийское «Чудо на льду» - победу американских студентов над могучей сборной СССР на Олимпиаде-1980 в слабой надежде на повторение невероятного триумфа в Лейк-Плэсиде. И десять лет спустя чудо едва не повторилось. Хозяевам не хватило всего-то 21-й секунды, чтобы удержать победный счет. Спас отчаянный бросок Каменского, оформившего хет-трик.

В серии буллитов Тихонов советовал на вязком неровном льду атаковать с двух касаний: первым - толкать шайбу вперед, вторым – бросать. Динамовец Семак так и поступил. Наши забили дважды (еще Христич), а Ирбе не пропустил.

Кто тогда мог подумать, что эта победа станет прощальной для «Красной машины» (домашний Приз «Известий» не в счет). Вскоре Ирбе забанит сборную СССР, перед Кубком Канады-1991 под предлогом онкологического заболевания сбежит за океан капитан команды на Играх Доброй воли Константинов, Буре не станет подписывать контракт с ЦСКА, окажется за бортом национальной команды и продолжит карьеру в «Ванкувере», а Каменский сломает ногу и отправится лечиться в «Квебек»…

СТАТИСТИКА

Группа А: 1. СССР (10:1, 4:2, 3:0), 2. США, 3. Швейцария, 4. ФРГ.

Группа В: 1. Канада, 2. Швеция, 3. Финляндия, 4. Чехо-Словакия.

Полуфиналы: СССР – Швеция – 4:1, США – Канада – 5:4Б.

Финал. СССР – США – 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). Такома. 17442 зрителя. Судья: Б.Юханссон (Швеция).

Голы у наших: 1:0 Каменский (Христич, Константинов, 4.29), 2:2 Каменский (36.09), 3:3 Каменский (Татаринов, Немчинов, 59.39), 4:3 Семак (70.00, реш. бул.).

СССР (12): Ирбе; Малахов – Константинов-к (2), Кравчук – Гусаров, Татаринов (2) – Ал. Смирнов, Селянин; Буре – Христич – Каменский, Коваленко – Буцаев – Давыдов, Ан. Ковалев – Жамнов (2) – Семак, Вяч. Козлов (2) – Немчинов – Бякин (4).

Броски: 43 (13, 11, 12, 7) – 21 (5, 5, 7, 4).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ФК «Зенит» продлил контракт с форвардом команды - Артемом ДзюбойЧимаев бросил вызов Макгрегору«Зенит» теперь не только золотой, но и хрустальный. Петербург победил в Кубке РоссииПутешественница с самым внушительным декольтеБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020Умер Анатолий Федюкин
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх Доброй воли
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх Доброй воли
Это случилось летом 30 лет назад.
30.07.2020 13:43
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор игрового дня в НХЛ.
30.07.2020 12:02
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойки (видео)
Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойки (видео)
Трио россиян порвало «пантер» в клочья.
29.07.2020 23:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
39 заболевших и никакого шума. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов
39 заболевших и никакого шума. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов
Как правильно вести информационную политику в период пандемии.
29.07.2020 17:30
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
Обозреватель «Советского спорта» посмотрел первые выставочные матчи перед рестартом сезона в НХЛ.
29.07.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Малкин и Кросби пока спят, а Михеев забивает не только на тренировке (видео)
Малкин и Кросби пока спят, а Михеев забивает не только на тренировке (видео)
Десять человек одной команды на льду – с таким размахом нарушать численный состав могут только в НХЛ. «Советский спорт» предлагает обзор выставочных матчей.
29.07.2020 11:30
Хоккей
автор: Александр Федоровский
СКА ждет усиления из НХЛ, «Амур» – без тренера, «Спартак» подписывает ветерана. Трансферы КХЛ-2020
СКА ждет усиления из НХЛ, «Амур» – без тренера, «Спартак» подписывает ветерана. Трансферы КХЛ-2020
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обновленную таблицу переходов Континетальной хоккейной лиги.
28.07.2020 23:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Малкин обязан побить рекорд Федорова и заодно замахнуться на четвертый Кубок Стэнли
Малкин обязан побить рекорд Федорова и заодно замахнуться на четвертый Кубок Стэнли
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о перспективах российских хоккеистов, выступающих в НХЛ.
28.07.2020 19:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Макдэвид сотрет Чикаго с лица земли. Рестарт сезона в НХЛ все ближе
Макдэвид сотрет Чикаго с лица земли. Рестарт сезона в НХЛ все ближе
Ну что же, верится с трудом, но рестарт сезона в НХЛ все ближе. Команды постепенно съезжаются в так называемые города «пузыри», где вплоть до октября будут выяснять сильнейшего в специфическом формате плей-офф.
27.07.2020 23:30
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Экс-капитана молодежной сборной России выкинули из «Колорадо». СКА это предвидел?
Экс-капитана молодежной сборной России выкинули из «Колорадо». СКА это предвидел?
Клубы НХЛ определились с составами на доигровку сезона. Ряд россиян получили от ворот поворот. Самый неожиданный – отказ от услуг Каменева в «Колорадо».
27.07.2020 12:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика