Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх Доброй воли

В рамках Игр доброй воли в двух американских городах решили провести хоккейный турнир с участием восьми лучших сборных мира, но без энхаэловцев. Июльский хоккей оказался не так уж плох. Особенно в исполнении «Красной машины». А интрига в финале сохранялась до последних секунд.
Турнир в Кеннеуике и Такоме прошел с 28 июля по 4 августа. Никогда так рано хоккейные сборные не выходили на лед. А ведь были еще и выставочные матчи (в середине июля!) – наши по два раза сразились с финнами и американцами. Первых в обоих обыграли (4:1 и 8:1), а со вторыми обменялись победами (1:3, 5:3). Именно после повторной встречи сбежал в НХЛ Сергей Федоров, комсорг сборной и рафинированно правильный по жизни человек.
В ударном звене с Буре и Каменским беглеца заменил украинец Христич. Можно сказать, что «Красная машина» предстала в экспериментальном составе, без героев ЧМ-1990 Быкова и Хомутова, Фетисова и Касатонова, Макаров и Пряхина (о его героизме можно говорить условно). Однако в США Виктор Тихонов и его помощник Игорь Дмитриев привезли чертову дюжину свежеиспеченных чемпионов мира, включая лучшего вратаря и защитника планетарного первенства в Швейцарии Ирбе и Татаринова.
С особым вниманием болельщики следили за 18-летним дебютантом Вячеславом Козловым. Новичок авансы отработал сполна, забив в пятим матчах три шайбы и дважды подравшись с американйцами.
Увы, в сильно обновленной сборной Чехо-Словакии болельщики не увидели птицу-тройку Ягр – Райхел – Холик, зажигавшую (только не в матчах с нашими) на ЧМ-1990.
Американцы собрали команду из фарм-клубов НХЛ. Расчетливые организаторы турнира так жаждали пропихнуть звездно-полосатых в полуфинал, что группы сформировали под своих. В первой соперничали сборный СССР, США, Швейцарии и Германии, во втором квартете (смерти!) – шведы, финны, канадцы и чехословаки.
Цель была достигнута – несмотря на разгром 1:10 от «Красной машины», американцы заняли второе место, а в полуфинале по буллитам одолели олимпийскую сборную Канады, возглавляемую Дэйвом Кингом.
Наши легко прошлись по соперникам в группе, в полуфинале сломили сопротивление помолодевшей «Тре Крунур».
Перед финалом в США вспоминали олимпийское «Чудо на льду» - победу американских студентов над могучей сборной СССР на Олимпиаде-1980 в слабой надежде на повторение невероятного триумфа в Лейк-Плэсиде. И десять лет спустя чудо едва не повторилось. Хозяевам не хватило всего-то 21-й секунды, чтобы удержать победный счет. Спас отчаянный бросок Каменского, оформившего хет-трик.
В серии буллитов Тихонов советовал на вязком неровном льду атаковать с двух касаний: первым - толкать шайбу вперед, вторым – бросать. Динамовец Семак так и поступил. Наши забили дважды (еще Христич), а Ирбе не пропустил.
Кто тогда мог подумать, что эта победа станет прощальной для «Красной машины» (домашний Приз «Известий» не в счет). Вскоре Ирбе забанит сборную СССР, перед Кубком Канады-1991 под предлогом онкологического заболевания сбежит за океан капитан команды на Играх Доброй воли Константинов, Буре не станет подписывать контракт с ЦСКА, окажется за бортом национальной команды и продолжит карьеру в «Ванкувере», а Каменский сломает ногу и отправится лечиться в «Квебек»…
СТАТИСТИКА
Группа А: 1. СССР (10:1, 4:2, 3:0), 2. США, 3. Швейцария, 4. ФРГ.
Группа В: 1. Канада, 2. Швеция, 3. Финляндия, 4. Чехо-Словакия.
Полуфиналы: СССР – Швеция – 4:1, США – Канада – 5:4Б.
Финал. СССР – США – 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). Такома. 17442 зрителя. Судья: Б.Юханссон (Швеция).
Голы у наших: 1:0 Каменский (Христич, Константинов, 4.29), 2:2 Каменский (36.09), 3:3 Каменский (Татаринов, Немчинов, 59.39), 4:3 Семак (70.00, реш. бул.).
СССР (12): Ирбе; Малахов – Константинов-к (2), Кравчук – Гусаров, Татаринов (2) – Ал. Смирнов, Селянин; Буре – Христич – Каменский, Коваленко – Буцаев – Давыдов, Ан. Ковалев – Жамнов (2) – Семак, Вяч. Козлов (2) – Немчинов – Бякин (4).
Броски: 43 (13, 11, 12, 7) – 21 (5, 5, 7, 4).