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У кого много больных – это неплохо? Почему КХЛ не бьет в набат по коронавирусу
21 сентября 12:00
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК «Локомотив»

У кого много больных – это неплохо? Почему КХЛ не бьет в набат по коронавирусу

Коронавирус во весь рост шагает по КХЛ. Едва ли не каждый новый день приносит новости о переносах матчей и выявлении очередных случаев заражения в командах лиги.

В воскресенье было официально объявлено, что 21 сентября не состоится матч «Куньлуня» с «Локомотивом», а также игра «Динамо» Рига – «Торпедо», запланированная на 22-е число.

В ярославской команде ковид. На офсайте КХЛ говорится, что «17 сентября у нескольких представителей «Локо» появились симптомы ОРВИ. В целях безопасности участников чемпионата команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование».

Железнодорожники уже стали причиной отмены игр в Сочи и Минске после сдачи рядом хоккеистов первично положительных тестов. Если несколько игроков «Локомотива» заболели «короной», а у ряда других появляются симптомы вирусного заболевания, каким образом возникают планы выпустить команду на игру 22 сентября?! У нас какая задача в приоритете: здоровье и безопасность граждан или отчитаться перед вышестоящими товарищами, что хоккей в России идет полным ходом на потеху публики?

Лига матч «Куньлунь» – «Локомотив» пока отодвигает на день, авось Роспотребнадзор проявит снисходительность. Хотя всем понятно, что в случае массовых заболеваний клубы должны уходить на двухнедельный карантин, как сделали это «Йокерит» и «Барыс». Никаких «контактных» групп из ограниченного количества хоккеистов, якобы не пересекавшихся с остальными партнерами в ходе тренировочных занятий и перелетов, не существует. Это очевидные вещи. Однако если строго блюсти протокол по безопасности, на карантине сегодня должна сидеть половина лиги. А сам чемпионат надо срочно останавливать.

Это вызовет настоящий скандал. Функционерам явно не хочется выглядеть неудачниками перед вышестоящими руководителями, показывая, что они не справились с поставленными задачами. Но на деле так оно и есть. Изначально было понятно, что проводить полноценный чемпионат с разъездами с участием команд нескольких стран – безумие. Футбол тут не может быть ориентиром. Там и тренировки с матчами на открытом воздухе проходят, и игроков в командах меньше, чем в хоккейных клубах, и игры реже, и перелетов меньше. Тем не менее коронавирусных скандалов в РПЛ было выше крыши.

ХК «Витязь»

Уже летом на кахаэловской предсезонке ковид бил в набат. Эпидемия накрыла с головой ЦСКА, «Авангард», «Спартак», были случаи заболевания в московском «Динамо». Команды прерывали сборы, отменяли участие в турнирах. Со стартом регулярки процесс только набрал обороты. Чемпионат начался 2 сентября, не прошло и трех недель, а положительные тесты сдавали игроки «Барыса», «Нефтехимика», «Локомотива», рижского «Динамо», «Торпедо», «Амура». Не говоря уже про единичные случаи, которые клубы, похоже, пытаются просто не афишировать. Когда лидеры команд или члены тренерского штаба вдруг не являются на игру по непонятным причинам, это моментально наводит на подозрения.

С начала сезона уже не состоялись из-за переносов 11 матчей с учетом сегодняшних встреч «Куньлунь» – «Локомотив» и ЦСКА – «Йокерит». Прибавьте к ним еще четыре перенесенные игры «Барыса» – по 1 октября включительно. Итого 15 матчей за первые 19 дней турнира. Пока лидеры по печальному показателю несыгранных поединков финны – отменены пять встреч с их участием, не считая игру в Минске, куда «шуты» не полетели по политическим причинам и получили за это техническое поражение.

Лига успела отчитаться, что договорилась с финнами о том, что они досрочно прервут карантин, на который ушли без одобрения КХЛ – по решению властей своей страны. Напомним, поводом для этого стали положительные тесты семи игроков «Нефтехимика», которые они сдали накануне матча в Риге. А перед поездкой в Латвию нижнекамцы гостили в Хельсинки, где 9 сентября играли с «Йокеритом». В «Нефтехимике» по возвращению в Россию коронавирус быстренько исчез, за пару суток. Количество положительных тестов в команде на следующий день сократилось до четырех, а спустя еще 24 часа нижнекамцы уже резвились на питерском льду. Коронавирус, как нам объяснили, рижанам почудился.

Так вот, финны в итоге отсидели карантин полностью, несмотря на уверения лиги. Иначе что мешало сегодня им сыграть в Москве с армейцами. Следующий матч «джокеров» стоит по расписанию 25 сентября, с «Сибирью». Как раз завершится 14-дневная пауза с момента отмены матча с «Нефтехимиком» (11 сентября).

В прошедшие выходные обратили внимание на «коронавирусное пиршество» в КХЛ в министерстве спорта. Глава ведомства Олег Матыцин заявил, что клубы Континентальной хоккейной лиги должны более ответственно относиться к мерам предосторожности во время пандемии. «Это вопрос культуры и дисциплины. Если какие-то клубы соблюдают требования регламента, то в каких-то клубах, наверное, к этому относятся недостаточно внимательно, это касается поведения в раздевалках, использования душевых – это аспекты, которые являются зонами риска, – отметил Матыцин. – Спортсмены, получающие профессиональное вознаграждение, должны отвечать не только за поведение на поле, но и за поведение в жизни».

Пока никаких расследований по коронавирусным инцидентам, вероятно, не происходит. Во всяком случае общественность об этом ничего не знает. Об ответственности хоккейных людей говорить не приходится. Чему удивляться, что ковид шагает по клубам лиги семимильными шагами, если главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов еще на предсезонке открыто заявлял: «Думаю, лучше бы у нас сейчас побольше народу переболело, чтобы у них были антитела. У кого сейчас много больных – это не так плохо».

Не так плохо для кого? Для пышущих здоровьем спортсменов, прожирающих огромные бюджетные деньги, которые с нашими зарплатами в российском профессиональном спорте у них скоро из ушей полезут? Неужели желание любой ценой добиться результата, заполучив премиальные и новые контракты, совсем заглушили у людей остатки совести? Очевидно же, что контакты заболевших игроков не ограничиваются членами клуба. После тренировок они идут по домам, на улицах пересекаются с кучей людей – и несут заразу в массы, что для кого-то, возможно, оборачивается смертельным исходом. Как в августе это произошло с администратором ХК «Сочи» Константином Исаковым, ушедшим из жизни после заражения коронавирусом.

Если нет методов эффективного предотвращения заражений хоккеистов и сотрудников клубов, значит, турнир надо либо останавливать, либо срочно вносить коррективы в его организацию. Но пока мы видим, что не происходит ничего. Лига молча рапортует о новых переносах, словно ребенка не пустили в школу на урок из-за насморка.

Можно ли было избежать эпидемии в нашем хоккее? Вопрос, конечно, на который невозможно дать точный ответ. Но снизить в разы риски заболевания, судя по энхаэловскому опыту, КХЛ вполне было по силам. Гэри Беттмэн на последней пресс-конференции сообщил, что после возобновления сезона в НХЛ с 1 августа было сыграно 70 матчей в Эдмонтоне и 55 в Торонто, и ни одного случая коронавируса за это время среди участников плей-офф! По информации комиссара лиги, за два месяца было сделано более 31 тысячи тестов на вирус – и все они оказались отрицательными.

Почувствуйте разницу, что называется. И сделайте выводы. Что бывает, когда есть желание и умение навести порядок и правильно расставить приоритеты. Кто мешает КХЛ сегодня срочно пересмотреть свою позицию по вопросам безопасности участников соревнований и позаимствовать опыт НХЛ, ведь ситуация с эпидемией в лиге критическая, а шансов на ее быстрое выправление нет. Число случаев ковида и в регионах страны растет день ото дня. Так что можно прогнозировать, что если ничего не менять в организации регулярного чемпионата КХЛ, мы будет и дальше получать новости о новых случаях массовых заболеваний.

источник: «Советский спорт»
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