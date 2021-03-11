Панарин вышел из отпуска, но по-прежнему вне состава «Рейнджерс»

Вчера утром на завтраке «рейнджеров» в отеле Бостона вдруг появился Артемий Панарин, покинувший команду 22 февраля.
Совершенно не хочется рекламировать экс-тафгая и вспоминать, почему лучшему российскому хоккеисту, который нам жизненно необходим на Олимпиаде-2022 в Пекине, пришлось взять внеочередной отпуск. Поначалу шла речь о двух неделях. На самом деле Артемию понадобилось 16 дней, чтоб разобраться с весточкой с родины из далекого прошлого.
Сегодняшней и завтрашней ночами по московскому времени «Рейнджерс» проведет два матча против «Брюинз». Панарин уже вовсю тренируется с командой. Судя по фото и видео из дворца в Бостоне, Артемий и его братушки с Бродвея в прекрасном настроении. Однако в первой игре на лед он точно не выйдет.
- Мы рады, что он снова с нами, - радостно констатировал тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн. - Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены его появлением и счастливы видеть на льду. Судя по тренировке, кажется, что он полностью готов играть и выкладываться. Но он был вне хоккея более двух недель, поэтому ему нужно время на подготовку.
Интересно, что 7 марта «Рейнджерс» почему-то вывели Панарина из официальной заявки клуба. Что сразу навело на нехорошие мысли. Даже сейчас, несмотря на возобновившиеся тренировки с командой, Артемия в ростер все еще не вернули.
Впрочем, оснований для беспокойства нет. На первой странице сайта «рейнджеров» фото Хлебушка на самом видном месте: вместе с Лафреньером и Зибанежадом уралец зовет болельщиков в «Медисон Сквер Гарден», куда 15 и 17 марта пожалует «Филадельфия», 22 марта – «Баффало». Билеты есть в свободной продаже. Цены жизнеутверждающие – от 110 до 350 долларов. Плюс необходимо предъявить справку об отрицательном тесте на ковид, сделанном в 72 часа до матча.
Присутствует фото Панарина с его полным профайлом и в списке игроков и тренеров «Рейнджерс» на официальном сайте клуба. Да и какие могут быть причины для иного, если руководители организации и НХЛ сразу встали на защиту россиянина, выпустив соответствующие заявления. К слову, Гари Беттман и Ко расследование от лиги обвинений из России так и не инициировали.
В самой команде крайне неохотно говорят о причинах самоотвода Артемия.
- Никто в раздевалке не спрашивал, что происходит, - продолжает Куинн. – Но все ребята его однозначно поддерживают. Все это время он был в контакте с игроками. Потому они понимают ситуацию, с которой было легче справиться, потому что у него отличные отношения со всеми партнерами.
- Мы держали рты на замке, но ждали его с нетерпением, - вспоминает американский защитник ньюйоркцев Джейкоб Труба. - Конечно, здорово, что он вернулся. Я счастлив снова видеть его в раздевалке.
- Он наш безусловный лидер, - добавляет защитник Райан Линдгрен. - Все молодые на него смотрят. В раздевалке он всегда создает настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на площадке, но также он очень многое дает коллективу вне льда. Он - потрясающий товарищ.
Вот так, уважаемый экс-тренер «Витязя».
Всего Панарин пропустил восемь туров, в которых «синие рубашки» взяли ровно 50 процентов очков. Однако два последних матча проиграли «Питтсбургу» - 1:5 и 2:4. Отставание от зоны плей-офф достигло семи баллов. Граничную четвертую позицию занимает как раз «Бостон», с которыми ньюйоркцы сыграют сегодня и завтра. Что-то мне подсказывает, что в ночь на субботу на льду ТД-гарден мы наконец увидим в деле улыбчивого парня с «десяткой» на спине, по которому все мы так сильно соскучились.