Панарин вышел из отпуска, но по-прежнему вне состава «Рейнджерс»

Вчера утром на завтраке «рейнджеров» в отеле Бостона вдруг появился Артемий Панарин, покинувший команду 22 февраля.

Совершенно не хочется рекламировать экс-тафгая и вспоминать, почему лучшему российскому хоккеисту, который нам жизненно необходим на Олимпиаде-2022 в Пекине, пришлось взять внеочередной отпуск. Поначалу шла речь о двух неделях. На самом деле Артемию понадобилось 16 дней, чтоб разобраться с весточкой с родины из далекого прошлого.

