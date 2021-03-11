Панарин вышел из отпуска, но по-прежнему вне состава «Рейнджерс»

Вчера утром на завтраке «рейнджеров» в отеле Бостона вдруг появился Артемий Панарин, покинувший команду 22 февраля.

Совершенно не хочется рекламировать экс-тафгая и вспоминать, почему лучшему российскому хоккеисту, который нам жизненно необходим на Олимпиаде-2022 в Пекине, пришлось взять внеочередной отпуск. Поначалу шла речь о двух неделях. На самом деле Артемию понадобилось 16 дней, чтоб разобраться с весточкой с родины из далекого прошлого.

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PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

Сегодняшней и завтрашней ночами по московскому времени «Рейнджерс» проведет два матча против «Брюинз». Панарин уже вовсю тренируется с командой. Судя по фото и видео из дворца в Бостоне, Артемий и его братушки с Бродвея в прекрасном настроении. Однако в первой игре на лед он точно не выйдет.

Мы рады, что он снова с нами, - радостно констатировал тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн. - Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены его появлением и счастливы видеть на льду. Судя по тренировке, кажется, что он полностью готов играть и выкладываться. Но он был вне хоккея более двух недель, поэтому ему нужно время на подготовку.

Интересно, что 7 марта «Рейнджерс» почему-то вывели Панарина из официальной заявки клуба. Что сразу навело на нехорошие мысли. Даже сейчас, несмотря на возобновившиеся тренировки с командой, Артемия в ростер все еще не вернули.