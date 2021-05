Самсонов и Драйзатль не приедут в Ригу. Швеция деклассировала Швейцарию (видео)

«Нефтяников» в сборной Германии будет представлять форвард Доминик Кахун, который провел в плей-офф два матча из четырех. Напомним, «Эдмонтон» уступил «Виннипегу» 0-4.

Теперь о делах турнирных. Команда Казахстана потерпела первое поражение в Риге – от американцев 0:3. Подопечные Юрия Михайлиса одну шайбочку отгрузили, но она зашла в ворота от конька и не была засчитана. Финны без проблем разобрались с норвежцами 5:2. Пока ноль очков у канадцев, проигравших три стартовые матча.

USA continues to point the ship in the right direction with a shutout win over Kazakhstan! 🇺🇸🇰🇿 Here are the best moments from today's game!#IIHFWorlds @usahockey #USAKAZ pic.twitter.com/SXN7T7K9zb — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2021

Даже записной аутсайдер сборная Великобритании разжилась одним набранным очком, уступив нашим завтрашним соперникам датчанам за пределами основного времени (2:3ОТ).

Denmark posted its second victory of the tournament, bouncing back from defeat against Switzerland to see off Great Britain at the Olympic Sports Centre in Riga.🇬🇧🇩🇰



Here are the highlights.👀#GBRDEN #IIHFWorlds @DKIshockey @TeamGBicehockey pic.twitter.com/PuSL6WiNTh — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2021

Однако рано списывать родоначальников хоккея со счетов, они сохранят шансы на плей-офф. Сборная России, к примеру, на ЧМ-2002 в четырех матчах перед четвертьфиналом набрала всего одно очко (за ничью с Украиной), что не помешало нашим добраться до финала, где для победы над словаками не хватило совсем чуть-чуть.

Удивили шведы, потерявшие из-за травмы ведущего форварда Карла Клинберга. После поражений от датчан (3:4) и белорусов (0:1) «Тре Крунур» закатали в лед сборную Швейцарии, с которой дважды играли в финале ЧМ (в 2013-м и 2018-м). Дублем отметил дебют на ЧМ форвард ЧМ Еспер Фрёден. Вдохновенно провел матч вратарь Адам Рейдеборн, не раз с честью выходивший из сложнейших ситуаций.

It's a huge win for Sweden today. They won its first game on #IIHFWorlds over previously unbeaten Switzerland.🇸🇪💪



Check out the highlights.⤵️#SUISWE @trekronorse pic.twitter.com/7jQJlcQOcy — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2021

Борьба за путевки в плей-офф в нашей группе обострилась до предела. Наставник латвийцев Боб Хартли спрогнозировал проходной балл – 12 очков. У чехов пока 2, у шведов – 3, у россиян – 6, у словаков – 9.

Результаты вторника

Великобритания – Дания – 2:3ОТ, США – Казахстан – 3:0, Швейцария – Швеция – 0:7, Финляндия – Норвегия – 5:2