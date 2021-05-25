ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2021 16:15 Казахстан 0 Германия 0 П1 4.80 Х 5.50 П2 1.51
ЧМ-2021 16:15 Россия 0 Дания 0 П1 1.18 Х 9.80 П2 9.70
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА С 0 Берое 0 П1 1.34 Х 4.60 П2 9.00
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 Лудогорец 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.30
Болгария - Первая лига 20:00 Арда 0 Локомотив Пл 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.08
ЧМ-2021 20:15 Канада 0 Норвегия 0 П1 1.21 Х 8.70 П2 9.00
ЧМ-2021 20:15 Беларусь 0 Великобритания 0 П1 1.14 Х 10.5 П2 12.0
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.96
Самсонов и Драйзатль не приедут в Ригу. Швеция деклассировала Швейцарию (видео)
25 мая 23:39
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Самсонов и Драйзатль не приедут в Ригу. Швеция деклассировала Швейцарию (видео)

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов по медицинским показаниям не сыграет на ЧМ-2021, а форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль – по техническим причинам. Первую победу на турнире одержали «Тре Крунур», да какую – они накидали 7 безответных шайб крепкой сборной Швейцарии (7:0).

Вратаря Илью Самсонова привечал Валерий Брагин в бытность главным тренером молодежной сборной. Ставил голкипера «Магнитки» на второе место после Андрея Василевского. Выше, чем Игоря Шестёркина и Илью Сорокина, не говоря об Александре Георгиеве.

Самсонов рвался в Ригу, чтобы в творческой лаборатории Брагина показать товар лицом. Увы, дебют голкипера «Вашингтона» в национальной команде откладывается. Клуб заблокировал его визит на чемпионат мира по медицинским причинам.

Теперь Александр Самонов может спать спокойно и без нервов готовиться к матчам. А ведь перед игрой со словаками, когда пришла новость о желании Самсонова прилететь в Ригу, голкипер СКА занервничал. В дебюте игры не контролировал отскоки, потом вроде бы успокоился, но удача напрочь от него отвернулась.

И без того сильная сборная Германии рассчитывала на одного из лидеров «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, который тащил немцев на ЧМ-2019 в Братиславе. Но тот не мог вылететь из Вашингтона в Риге немедленно. Поэтому было принято решение пропустить турнир в столице Латвии.

Фото: ХК «Эдмонтон Ойлерз»

«Нефтяников» в сборной Германии будет представлять форвард Доминик Кахун, который провел в плей-офф два матча из четырех. Напомним, «Эдмонтон» уступил «Виннипегу» 0-4.

Теперь о делах турнирных. Команда Казахстана потерпела первое поражение в Риге – от американцев 0:3. Подопечные Юрия Михайлиса одну шайбочку отгрузили, но она зашла в ворота от конька и не была засчитана. Финны без проблем разобрались с норвежцами 5:2. Пока ноль очков у канадцев, проигравших три стартовые матча.

Даже записной аутсайдер сборная Великобритании разжилась одним набранным очком, уступив нашим завтрашним соперникам датчанам за пределами основного времени (2:3ОТ).

Однако рано списывать родоначальников хоккея со счетов, они сохранят шансы на плей-офф. Сборная России, к примеру, на ЧМ-2002 в четырех матчах перед четвертьфиналом набрала всего одно очко (за ничью с Украиной), что не помешало нашим добраться до финала, где для победы над словаками не хватило совсем чуть-чуть.

Удивили шведы, потерявшие из-за травмы ведущего форварда Карла Клинберга. После поражений от датчан (3:4) и белорусов (0:1) «Тре Крунур» закатали в лед сборную Швейцарии, с которой дважды играли в финале ЧМ (в 2013-м и 2018-м). Дублем отметил дебют на ЧМ форвард ЧМ Еспер Фрёден. Вдохновенно провел матч вратарь Адам Рейдеборн, не раз с честью выходивший из сложнейших ситуаций.

Борьба за путевки в плей-офф в нашей группе обострилась до предела. Наставник латвийцев Боб Хартли спрогнозировал проходной балл – 12 очков. У чехов пока 2, у шведов – 3, у россиян – 6, у словаков – 9.

Результаты вторника

Великобритания – Дания – 2:3ОТ, США – Казахстан – 3:0, Швейцария – Швеция – 0:7, Финляндия – Норвегия – 5:2

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
3 эффективных приема по увеличению производительности старого компьютераДенис Макаров: алмаз работы СлуцкогоБитва титанов: Google подал встречный иск против РоскомнадзораСборная России по хоккею проиграла ШвейцарииРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
В Баффало-2011 Тарасенко с Брагиным сотворили чудо. Станет ли звездный форвард героем Риги-2021?
Итоговый результат сборной России на чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, как в команду впишется вызванный из-за океана после вылета из Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.
Видео всех голов ЧМХ 25.05.2021: припертые к стенке шведы забили семь Швейцарии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в пятый соревновательный день: Великобритания - Дания, США - Казахстан, Швейцария - Швеция, Финляндия - Норвегия.
В Думе заговорили о бойкоте ЧМ-2021 Россией и Белоруссией. Скандал с флагом набирает обороты
Что происходит в столице чемпионата мира по хоккею, в который неожиданно вмешалась политика.
Королевское окончание сезона польского короля. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей, финальной неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Эксперименты господина Федуна меня убивают». Кавазашвили — о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не стал подбирать слов, комментируя «Плеймейкеру» приход в стан красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Наше поражение от словаков — не сенсация. Фаворитов в Риге нет». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Латвии.
Красная машина забарахлила. Почему Россия проиграла Словакии
Наша сборная потерпела на ЧМ-2021 в Риге первое поражение, уступив словакам – 1:3. Разбираемся в причинах.
Видео всех голов ЧМХ 24.05.2021: Гернат приговорил Россию, немцы уничтожили Канаду
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в четвертый соревновательный день: Словакия - Россия, Латвия - Италия, Чехия - Белоруссия, Германия - Канада.
На матч Канада — Латвия поставили больше, чем на две игры сборной России. Букмекерский обзор ЧМХ-2021
Подводим итоги первых трех дней чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика