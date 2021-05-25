Самсонов и Драйзатль не приедут в Ригу. Швеция деклассировала Швейцарию (видео)

Вратаря Илью Самсонова привечал Валерий Брагин в бытность главным тренером молодежной сборной. Ставил голкипера «Магнитки» на второе место после Андрея Василевского. Выше, чем Игоря Шестёркина и Илью Сорокина, не говоря об Александре Георгиеве.
Самсонов рвался в Ригу, чтобы в творческой лаборатории Брагина показать товар лицом. Увы, дебют голкипера «Вашингтона» в национальной команде откладывается. Клуб заблокировал его визит на чемпионат мира по медицинским причинам.
Теперь Александр Самонов может спать спокойно и без нервов готовиться к матчам. А ведь перед игрой со словаками, когда пришла новость о желании Самсонова прилететь в Ригу, голкипер СКА занервничал. В дебюте игры не контролировал отскоки, потом вроде бы успокоился, но удача напрочь от него отвернулась.
И без того сильная сборная Германии рассчитывала на одного из лидеров «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, который тащил немцев на ЧМ-2019 в Братиславе. Но тот не мог вылететь из Вашингтона в Риге немедленно. Поэтому было принято решение пропустить турнир в столице Латвии.
Фото: ХК «Эдмонтон Ойлерз»
«Нефтяников» в сборной Германии будет представлять форвард Доминик Кахун, который провел в плей-офф два матча из четырех. Напомним, «Эдмонтон» уступил «Виннипегу» 0-4.
Теперь о делах турнирных. Команда Казахстана потерпела первое поражение в Риге – от американцев 0:3. Подопечные Юрия Михайлиса одну шайбочку отгрузили, но она зашла в ворота от конька и не была засчитана. Финны без проблем разобрались с норвежцами 5:2. Пока ноль очков у канадцев, проигравших три стартовые матча.
Даже записной аутсайдер сборная Великобритании разжилась одним набранным очком, уступив нашим завтрашним соперникам датчанам за пределами основного времени (2:3ОТ).
Однако рано списывать родоначальников хоккея со счетов, они сохранят шансы на плей-офф. Сборная России, к примеру, на ЧМ-2002 в четырех матчах перед четвертьфиналом набрала всего одно очко (за ничью с Украиной), что не помешало нашим добраться до финала, где для победы над словаками не хватило совсем чуть-чуть.
Удивили шведы, потерявшие из-за травмы ведущего форварда Карла Клинберга. После поражений от датчан (3:4) и белорусов (0:1) «Тре Крунур» закатали в лед сборную Швейцарии, с которой дважды играли в финале ЧМ (в 2013-м и 2018-м). Дублем отметил дебют на ЧМ форвард ЧМ Еспер Фрёден. Вдохновенно провел матч вратарь Адам Рейдеборн, не раз с честью выходивший из сложнейших ситуаций.
Борьба за путевки в плей-офф в нашей группе обострилась до предела. Наставник латвийцев Боб Хартли спрогнозировал проходной балл – 12 очков. У чехов пока 2, у шведов – 3, у россиян – 6, у словаков – 9.
Результаты вторника
Великобритания – Дания – 2:3ОТ, США – Казахстан – 3:0, Швейцария – Швеция – 0:7, Финляндия – Норвегия – 5:2