Самсонов и Драйзатль не приедут в Ригу. Швеция деклассировала Швейцарию (видео)

Вратаря Илью Самсонова привечал Валерий Брагин в бытность главным тренером молодежной сборной. Ставил голкипера «Магнитки» на второе место после Андрея Василевского. Выше, чем Игоря Шестёркина и Илью Сорокина, не говоря об Александре Георгиеве.

Самсонов рвался в Ригу, чтобы в творческой лаборатории Брагина показать товар лицом. Увы, дебют голкипера «Вашингтона» в национальной команде откладывается. Клуб заблокировал его визит на чемпионат мира по медицинским причинам.

Теперь Александр Самонов может спать спокойно и без нервов готовиться к матчам. А ведь перед игрой со словаками, когда пришла новость о желании Самсонова прилететь в Ригу, голкипер СКА занервничал. В дебюте игры не контролировал отскоки, потом вроде бы успокоился, но удача напрочь от него отвернулась.

И без того сильная сборная Германии рассчитывала на одного из лидеров «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, который тащил немцев на ЧМ-2019 в Братиславе. Но тот не мог вылететь из Вашингтона в Риге немедленно. Поэтому было принято решение пропустить турнир в столице Латвии.