Россиянин отличился в середине второго периода и сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Эта шайба стала для форварда «Кэпиталз» 20-м в текущем сезоне. Форвард вышел в лидеры по этому показателю в лиге.

Добавим, что Овечкин вышел на чистое 20-е место по числу голов в истории НХЛ, обойдя Марка Рекки. Теперь на его счету 578 шайб.