Видео: Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».
Россиянин отличился в середине второго периода и сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Эта шайба стала для форварда «Кэпиталз» 20-м в текущем сезоне. Форвард вышел в лидеры по этому показателю в лиге.
Добавим, что Овечкин вышел на чистое 20-е место по числу голов в истории НХЛ, обойдя Марка Рекки. Теперь на его счету 578 шайб.