Бучневич дисквалифицирован на два матча НХЛ за удар головой (видео)

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич дисквалифицирован НХЛ на два матча с удержанием зарплаты за удар головой, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу лиги.

Бучневич был удален на 19-й минуте до конца встречи против «Аризоны» (7:4), которая прошла 18 октября. Россиянин нарушил правила против Лоусона Крауза.

And we have another headbutt, Buchnevich is getting a match penalty and is done for the night pic.twitter.com/e7fcSdcm2D