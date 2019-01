«Сент-Луис» победил «Оттаву». Тарасенко забросил шайбу (видео)

«Сент-Луис Блюз» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» и одержал победу со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко, Винс Данн и Карл Гуннарссон. На счету вратаря «Оттавы» Крэйга Андерсона 35 сейвов.

Для россиянина Тарасенко эта шайба стала 16-й в текущем сезоне регулярного чемпионата.

Vladimir Tarasenko has points in seven straight games against the Senators thanks to this goal right here. #stlblues pic.twitter.com/EW0JKNEVRF