Гусев провел первую тренировку с «Вегасом» (видео) - Советский спорт
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15 апреля 2019 22:35ХоккейСпирин Дмитрий

Гусев провел первую тренировку с «Вегасом» (видео)

Российский нападающий Никита Гусев прибыл в расположение клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» и приступил к тренировкам, информирует в своем твиттере североамериканский журналист Дэвид Шон.

Как сообщает PuckPedia, россиянин заработает $ 925 тыс. $ 832,5 тыс. составят базовый оклад, а $ 92,5 тыс. — подписной бонус. По окончании сезона Гусев получит статус ограниченно свободного агента.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени.

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