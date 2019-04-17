Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» - Советский спорт
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17 апреля 2019 01:04Хоккей

Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»

Канадский специалист Тодд Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелеса», сообщает официальный сайт «Кингз».

Маклеллан сменил у руля команды соотечественника Уилли Дежардена, под руководством которого в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» занял последнее, 15-е место, в таблице Западной конференции.

Напомним, что Маклеллан провел в НХЛ 11 сезонов. Будучи рулевым «Шаркс» за первые шесть сезонов наставник стабильно выводил «Сан-Хосе» в плей-офф Кубка Стэнли, а в 2010 и 2011 годах доходил до финала Западной конференции.

Кроме этого специалист работал с «Эдмонтоном», откуда был уволен 20 ноября 2018 года после того, как команда, с которой он работал четвертый сезон, проиграла 11 матчей из первых 20.

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