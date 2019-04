Стали известны имена претендентов на «Норрис Трофи»

На престижную награду претендуют Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари») и Виктор Хедман («Тампа Бэй»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручении наград НХЛ 19 июня в Лас-Вегасе.

Ранее стали известны имена претендентов на «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

