Стали известны имена претендентов на «Норрис Трофи» - Советский спорт
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22 апреля 2019 01:20Хоккей

Стали известны имена претендентов на «Норрис Трофи»

Национальная хоккейная лига опубликовала имена трех претендентов на «Норрис Трофи» - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

На престижную награду претендуют Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари») и Виктор Хедман («Тампа Бэй»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручении наград НХЛ 19 июня в Лас-Вегасе.

Ранее стали известны имена претендентов на «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

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