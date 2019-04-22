Тальбо покидает КХЛ

Форвард «Авангарда» Максим Тальбо сообщил, что завершил выступление в КХЛ.
«Дорогая Россия, огромное тебе спасибо от нашей семьи и меня. Благодарен моим партнерам, персоналу, тренерам и болельщикам.
Мы выросли и многому научились у русской культуры за последние три года. Будем всегда хранить эти воспоминания. «Авангард», «Локомотив», большое спасибо», – написал в твиттере 35-летний канадец.
Напомним, в 2016 году Тальбо перешел в «Локомотив», в котором провел два сезона, а прошлым летом стал игроком «Авангарда» и дошел с «ястребами» до финала Кубка Гагарина.
Всего в КХЛ он провел 174 матча и набрал 75 (33+42) очков при показателе полезности «+15» и 173 минутах штрафа.
Ранее Тальбо играл в НХЛ за «Питтсбург», «Филадельфию», «Колорадо» и «Бостон». В 2009 году вместе с «пингвинами» он стал обладателем Кубка Стэнли.
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