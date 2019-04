Тальбо покидает КХЛ

Форвард «Авангарда» Максим Тальбо сообщил, что завершил выступление в КХЛ.

«Дорогая Россия, огромное тебе спасибо от нашей семьи и меня. Благодарен моим партнерам, персоналу, тренерам и болельщикам.

Мы выросли и многому научились у русской культуры за последние три года. Будем всегда хранить эти воспоминания. «Авангард», «Локомотив», большое спасибо», – написал в твиттере 35-летний канадец.

Dear Russia; big thank you from my family and I. Thanks to my teammates, staff members, coaches and fans. We grew and learned so much from the Russian culture over the last 3 years. We will cherish these memories forever. @hcavangardomsk @hclokomotiv @khl_eng большое спасибо