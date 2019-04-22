Тальбо покидает КХЛ Канадец провел три сезона за «Локомотив» и «Авангард».

Форвард «Авангарда» Максим Тальбо сообщил, что завершил выступление в КХЛ.

«Дорогая Россия, огромное тебе спасибо от нашей семьи и меня. Благодарен моим партнерам, персоналу, тренерам и болельщикам.

Мы выросли и многому научились у русской культуры за последние три года. Будем всегда хранить эти воспоминания. «Авангард», «Локомотив», большое спасибо», – написал в твиттере 35-летний канадец.

Dear Russia; big thank you from my family and I. Thanks to my teammates, staff members, coaches and fans. We grew and learned so much from the Russian culture over the last 3 years. We will cherish these memories forever. @hcavangardomsk @hclokomotiv @khl_eng большое спасибо — Max Talbot (@Max25talbot) April 22, 2019

Напомним, в 2016 году Тальбо перешел в «Локомотив», в котором провел два сезона, а прошлым летом стал игроком «Авангарда» и дошел с «ястребами» до финала Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ он провел 174 матча и набрал 75 (33+42) очков при показателе полезности «+15» и 173 минутах штрафа.

Ранее Тальбо играл в НХЛ за «Питтсбург», «Филадельфию», «Колорадо» и «Бостон». В 2009 году вместе с «пингвинами» он стал обладателем Кубка Стэнли.