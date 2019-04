«Тампа-Бэй» через местную газету обратилась к болельщикам

«Тампа-Бэй» поблагодарила фанатов за поддержку в сезоне-2018/19.

— Наш сезон неожиданно и быстро завершился. Мы хотим выразить вам благодарность за то, что поддерживали нас не только в течение этого года, но и в предыдущие сезоны. Нам повезло иметь таких потрясающих фанатов! Мы проделаем большую работу летом и постараемся показать лучший результат в следующем сезоне, — говорится в обращении.

From our players to you, as seen in today’s @tbtimes_sports. ⚡️ pic.twitter.com/jrwX4PSdc0