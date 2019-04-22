«Тампа-Бэй» через местную газету обратилась к болельщикам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 22:32Хоккей

«Тампа-Бэй» через местную газету обратилась к болельщикам

Газета «Tampa-Bay Times» опубликовала обращение местного хоккейного клуба к болельщикам.

«Тампа-Бэй» поблагодарила фанатов за поддержку в сезоне-2018/19.

— Наш сезон неожиданно и быстро завершился. Мы хотим выразить вам благодарность за то, что поддерживали нас не только в течение этого года, но и в предыдущие сезоны. Нам повезло иметь таких потрясающих фанатов! Мы проделаем большую работу летом и постараемся показать лучший результат в следующем сезоне, — говорится в обращении.

22/04 21:57Футбол
Владимир Быстров: Я тоже бил людей в барах (эксклюзив!)Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров.
22/04 21:21Футбол
Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ?«Советский спорт» – о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
22/04 21:05Футбол
Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/04 19:50Хоккей
Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже)  «Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.  
22/04 16:00Футбол
РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондГлавными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/04 07:15Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 16:30Футбол
100 голов Дзюбы – ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» – «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
22/04 14:30Футбол
Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплескОбозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» – «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Новости
23:25 Хоккей Лайне отказался выступать за сборную Финляндии на чемпионате мира
23:24 Футбол «Айнтрахт» на последней минуте матча упустил победу над «Вольфсбургом»
23:00 Хоккей Свечников может сыграть в шестом матче серии с «Вашингтоном»
22:33 Футбол Василий Кикнадзе: За ближайшие пару недель поймем, что делать с Фернандешем
22:32 Хоккей «Тампа-Бэй» через местную газету обратилась к болельщикам
22:28 Футбол Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку
22:13 Футбол Тите планирует вызвать Неймара в сборную на Кубок Америки
22:04 Футбол Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»
22:01 Авто/Мото Видео дня: Британский мотогонщик рухнул с 15-метровой скалы, но выжил
21:52 Футбол Погба рассказал, о чем Сульшер говорил в раздевалке после матча с «Эвертоном»
21:42 Хоккей В финале Кубка Харламова будет седьмой матч
21:30 Хоккей Годро рассматривает возможность приезда в сборную США
21:30 Футбол Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»
21:04 Футбол Хуммельс и Хамес вернулись в состав «Баварии» перед кубковым матчем с «Вердером»
20:50 Футбол Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»
20:39 Теннис Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле
20:31 Футбол Клинсманн может возглавить берлинскую «Герту»
20:24 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную
20:15 Футбол Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»
20:08 Футбол Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика