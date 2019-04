Радулов пропустил тренировку «Далласа»

По его словам, главный тренер команды Джим Монтгомери пошутил, что у Радулова «день планового техобслуживания» перед вторым этапом плей-офф.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ 32-летний хоккеист провел шесть матчей. На его счету четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи в серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (4-2). В регулярном чемпионате уроженец Нижнего Тагила отыграл 70 матчей и набрал 72 (29+43) очка при показателе полезности «+22» и 54 штрафных минутах.

В полуфинале Западной конференции «звезды» сыграют с «Сент-Луис Блюз», который в первом раунде одолел «Виннипег Джетс» со счетом 4-2.

Radulov had a maintenance day today. Monty joked that’s it’s a sore back after carrying Stars to the second round