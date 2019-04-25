Радулов пропустил тренировку «Далласа» - Советский спорт
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25 апреля 2019 00:47Хоккей

Радулов пропустил тренировку «Далласа»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил тренировочное занятие, информирует в своем «твиттере» журналист Шон Шапиро.

По его словам, главный тренер команды Джим Монтгомери пошутил, что у Радулова «день планового техобслуживания» перед вторым этапом плей-офф.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ 32-летний хоккеист провел шесть матчей. На его счету четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи в серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (4-2). В регулярном чемпионате уроженец Нижнего Тагила отыграл 70 матчей и набрал 72 (29+43) очка при показателе полезности «+22» и 54 штрафных минутах.

В полуфинале Западной конференции «звезды» сыграют с «Сент-Луис Блюз», который в первом раунде одолел «Виннипег Джетс» со счетом 4-2.

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