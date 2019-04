Александр Овечкин: Я могу стать лучше даже в драке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – о своей игре в текущем сезоне.

«Могу стать лучше в каждом аспекте. В защите, например. Даже в драке могу стать лучше», – приводит слова россиянина обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в своем Twitter.

В сезоне-2018/19 форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 89 (51+38) очков, а также заработал 9 (4+5) баллов в 7 встречах плей-офф.

Ovechkin said he can be better. How so?



«Everything. Defensive play. Even in fight, I can be better.»