Александр Овечкин: Я могу стать лучше даже в драке - Советский спорт
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27 апреля 2019 08:20ХоккейГичунцев Артур

Александр Овечкин: Я могу стать лучше даже в драке

Ранее он нокаутировал российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – о своей игре в текущем сезоне.

«Могу стать лучше в каждом аспекте. В защите, например. Даже в драке могу стать лучше», – приводит слова россиянина обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в своем Twitter.

В сезоне-2018/19 форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 89 (51+38) очков, а также заработал 9 (4+5) баллов в 7 встречах плей-офф.

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