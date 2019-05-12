Россия – Австрия. Видео всех голов

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча.
1:0. Дадонов (Гусев, Кучеров, бол.), 12:15
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