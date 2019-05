Россия – Австрия. Видео всех голов

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча.

1:0. Дадонов (Гусев, Кучеров, бол.), 12:15

🚨 🇷🇺 #RUSAUT #IIHFWorlds #Powerplay goal for Dadonov which puts @russiahockey on the board.



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/7uwY7pGfDA