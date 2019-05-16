Линделль подписал новый шестилетний контракт с «Далласом» Защитник Эса Линделль подписал новое соглашение с «Далласом».

Как сообщает пресс-служба «Старз», 24-летний хоккеист подписал контракт сроком на шесть лет на сумму в 34,8 миллиона долларов.

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Линделль набрал 32 (11+21) очка в 82 матчах и завершил сезон с показателем полезности «+14».