Петтерссон стал обладателем «Колдер Трофи»

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерсон выиграл «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. Приз вручается по итогам голосования членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

