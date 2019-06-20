Петтерссон стал обладателем «Колдер Трофи» - Советский спорт
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20 июня 2019 10:15ХоккейЛипкин Антон

Петтерссон стал обладателем «Колдер Трофи»

Форвард «Ванкувера» признан лучшим новичком сезона.

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерсон выиграл «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. Приз вручается по итогам голосования членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

В завершившемся сезоне 20-летний швед провел 71 матч в регулярном чемпионате и набрал 66 (28+38) очков при показателе полезности «+3» и 12 минут штрафа.

Отметим, что «Ванкувер» выбрал Петтерссона в первом раунде драфта 2017 года под общим пятым номером.

Также на приз претендовали голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон и защитник «Баффало» – еще один швед – Расмус Далин.

Добавим, что обладателями «Колдер Трофи» становились семь отечественных игроков: Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).

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