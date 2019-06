Луонго объявил о завершении карьеры

«Это одно из самых сложных решений, с которыми я столкнулся в своей жизни, и мне потребовалось много времени, чтобы его принять. Мне кажется, что сейчас самое время отойти от игры.

Дело не в том, что я больше не люблю играть в хоккей, я должен слушать свое тело. Я нахожусь в точке, когда оно говорит мне, что просто нужно отдохнуть. После долгих размышлений за последние два месяца, я решил завершить карьеру, хотя это и было очень тяжело.

Одна из самых сложных вещей, которые мне пришлось пережить при принятии этого решения, - момент, когда я сказал об этом Джанни и Габриэлле, моим детям. Видеть, как они плачут, потому что любили приходить на матчи и смотреть, как я играю, это действительно разбило мне сердце. Мы плакали вместе. Это было тяжело, это было действительно грустно, - приводит слова Луонго пресс-служба клуба.

Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за «Айлендерс», «Ванкувер» и «Флориду». Всего 40-летний голкипер провел 1044 матча в лиге. В минувшем сезоне Луонго провел 43 встречи в регулярном чемпионате, одержав 18 побед.

Добавим, что Луонго является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.

