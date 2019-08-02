Российский форвард Александров подписал контракт новичка с «Сент-Луисом»

Напомним, что «Сент-Луис» выбрал 18-летнего нападающего под общим 62-м номером во втором раунде драфта 2019 года.
Прошлый сезон нападающий провел в клубе «Шарлоттаун Айлендерс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (LHJMQ), за который сыграл 64 встречи регулярного чемпионата и набрал 61 (27+34) очко. В плей-офф российский форвард провел шесть игр и записал на свой счет четыре шайбы и три голевые передачи.
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