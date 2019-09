Кэссиди подписал с многолетний контракт с «Бостоном»

- Это привилегия и честь. Рад остаться в команде на некоторое время, - заявил специалист после подписания контракта.

Напомним, что Кэссиди возглавил «Бостон» в феврале 2017 года. Под его руководством команда одержала 117 побед и потерпела 74 поражения.

В прошлом сезоне «Бостон» под руководством специалиста вышел в финал Кубка Стэнли, где в серии из семи матчей проиграл «Сент-Луису».

