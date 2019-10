Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1), который стал для него дебютным в НХЛ получил от партнеров традиционный «пирог в лицо» в виде пены для бритья.

Это произошло в то время, как 22-летний российский вратарь давал интервью журналистам.

«Чувствую себя великолепно, – сказал, вытирая лицо, Самсонов. – Первая победа в НХЛ. Я немного переживал, но мне все помогали. Получилась очень хорошая игра».

Samsonov gets the Nats helmet AND the shaving cream to the face.



We love this kid. #ALLCAPS #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/8jvpOtX8D9