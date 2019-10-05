Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 октября 2019 11:39ХоккейЛипкин Антон

Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)

Воспитанник «Магнитки» впервые сыграл в НХЛ.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1), который стал для него дебютным в НХЛ получил от партнеров традиционный «пирог в лицо» в виде пены для бритья.

Это произошло в то время, как 22-летний российский вратарь давал интервью журналистам.

«Чувствую себя великолепно, – сказал, вытирая лицо, Самсонов. – Первая победа в НХЛ. Я немного переживал, но мне все помогали. Получилась очень хорошая игра».

Напомним, Самсонов отразил 25 из 26 бросков и был признан второй звездой игры.

«Вашингтон» выбрал Самсонова в первом раунде драфта 2015 года под общим 22-м номером. Прошлый сезон голкипер провел в фарм-клубе «столичных» в АХЛ – «Херши Беарз».

Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке
Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ В ночь со среды на четверг по московскому времени четырьмя матчами в Торонто, Сент-Луисе, Эдмонтоне и Лас-Вегасе начнется 103-й регулярный чемпионат НХЛ. 02.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
«Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 22:30 Хоккей Кузютина Елена
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA Фроес перевесил Жамалдаева перед чемпионским боем на турнире ACA 100 в Грозном Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу» Форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ и забил «Виннипегу», хотя его команда проиграла по буллитам. 05.10.2019 09:46 Хоккей Славин Виталий
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 05.10.2019 00:00 Футбол
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:02 Хоккей СКА подписал Бурдасова
11:47 Хоккей Семен Варламов: Я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке
11:39 Хоккей Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)
11:29 Футбол Рибери признан самым ценным игроком серии A в сентябре
11:13 ММА Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA
11:08 Бокс Видео дня: чемпионка WBO поцеловала соперницу по бою и получила в ответ пощечину
10:56 Футбол «Уфа» – «Ахмат». Стартовые составы
10:38 ММА Веласкес и Леснар провели бой в про-рестлинге
10:17 Волейбол Россия в трех сетах проиграла Бразилии на Кубке мира
10:07 Фигурное катание Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
09:56 Футбол Шамиль Газизов: Для нас не так важна отставка в «Ахмате» с точки зрения игры
09:33 Футбол Александр Бубнов: Вряд ли «Ахмату» сходу поможет смена главного тренера
09:29 Футбол «Уфа» примет «Ахмат» в 12-м туре премьер-лиги
09:14 Футбол Магомед Адиев: Особые чувства от возвращения в «Ахмат» сменились ощущением большой ответственности
09:03 Формула-1 FIA утвердила календарь сезона 2020 года
08:40 Баскетбол Жоан Пласа: «Зениту» нужно извлечь уроки, чтобы достойно играть на уровне Евролиги
08:25 Хоккей «Вегас» во второй раз обыграл «Сан-Хосе» на старте сезона
08:14 Баскетбол Димитрис Итудис – о матче с «Валенсией»: Когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть
07:45 ММА Андрей Корешков: Простите, если я вас расстроил в это утро
07:39 ММА Александр Шлеменко: Считаю, что Корешков не проиграл, а выиграл у Ларкина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика