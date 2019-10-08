«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву» В понедельник «Рейнджерс» обменял Владислава Наместникова в «Оттаву».

Как сообщает официальный сайт нью-йоркского клуба, в обмен «Рейнджерс» получил защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года.

Добавим, что в прошлом регулярном чемпионате Наместников записал на свой счет 31 (11+20) очко в 78 встречах. В текущем сезоне 26-летний нападающий не набирал очков.

Напомним, что Наместникова перешел в «Рейнджерс» из «Тампы-Бэй» в феврале 2018 года в результате обмена на защитника Райана Макдону и форварда Джея-Ти Миллера.