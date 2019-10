Умер семикратный победитель Кубка Стэнли

Специалист скончался еще 8 октября после продолжительной болезни на 80-м году жизни.

Грин – семикратный победитель Кубка Стэнли. Дважды он выиграл главный трофей американского трофея, будучи игроком «Бостона». Еще пять раз – будучи ассистентом Глена Сатера в «Эдмонтоне».

С 1991 по 1993 год Грин был главным тренером «нефтяников».

Longtime @NHL d-man & #Oilers coach Ted Green has passed away at the age of 79. Coach Green was part of all five Cup teams & will be dearly missed. Our sincerest condolences go out to his family.



The Rangers honoured him pre-game today & we'll be doing the same on Wednesday. pic.twitter.com/01sA9eNjqO