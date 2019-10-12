Умер семикратный победитель Кубка Стэнли Сегодня «Эдмонтон» сообщил о смерти своего бывшего главного тренера Тэда Грина.

Специалист скончался еще 8 октября после продолжительной болезни на 80-м году жизни.

Грин – семикратный победитель Кубка Стэнли. Дважды он выиграл главный трофей американского трофея, будучи игроком «Бостона». Еще пять раз – будучи ассистентом Глена Сатера в «Эдмонтоне».

С 1991 по 1993 год Грин был главным тренером «нефтяников».