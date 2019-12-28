Майкл Хатчинсон – о травме Михеева: Это ужасно, внезапно я увидел тонну крови - Советский спорт
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28 декабря 2019 12:39Хоккей

Майкл Хатчинсон – о травме Михеева: Это ужасно, внезапно я увидел тонну крови

Голкипер «Торонто» прокомментировал травму российского нападающего команды Ильи Михеева.

- Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови и намного больше, чем обычно при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то подобном, - приводит слова Хатчинсона журналистка TSN Sports Кристен Шилтон в своем Twitter.

Напомним, что Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. Позже нападающий «Мэйпл Лифс» был отправлен в больницу, где пройдет медицинское обследование.

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