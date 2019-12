Майкл Хатчинсон – о травме Михеева: Это ужасно, внезапно я увидел тонну крови

- Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови и намного больше, чем обычно при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то подобном, - приводит слова Хатчинсона журналистка TSN Sports Кристен Шилтон в своем Twitter.

Напомним, что Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. Позже нападающий «Мэйпл Лифс» был отправлен в больницу, где пройдет медицинское обследование.

Michael Hutchinson on seeing Ilya Mikheyev run off: “It’s terrifying. All of a sudden I could just see a ton of blood coming from somewhere and a lot more than a usual hi-stick or anything ~* that. Hopefully he’s alright.”