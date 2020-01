«Сент-Луис» и «Вашингтон» могут сыграть в России в сезоне-2021/22

Канадский журналист Эллиотт Фридман у себя в твиттере сообщил о том, что Национальная хоккейная лига по-прежнему изучает возможность проведения матча регулярного чемпионата на территории России.

По его сведениям, лига отказалась от того, чтобы провести такую игру в следующем сезоне, однако эта идея может быть реализована по ходу чемпионата-2021/22. Потенциальные участники матча «Сент-Луис Блюз», за который в данный момент выступает Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, и «Вашингтон Кэпиталз», команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова.

Looking into reports the NHL was considering games in Russia in 2020-21. No comment from the league, but word is it won’t happen next season — although they will continue to explore possibility for 2021-22. Potential teams: STL/WASH. Hope it happens: would be great showcase